Mateo Sujatovich y su banda Conociendo Rusia se presentan por primera vez en Perú, este 21 de abril

La banda argentina Conociendo Rusia conocerá el Perú por primera vez, y qué mejor que hacerlo a través de su gente, del público que asistirá al concierto que ofrecerán este jueves 21 de abril, en Arena Perú del Jockey Club.

RPP Noticias charló con su frontman, Mateo Sujatovich, quien desde el 2018 dirige este proyecto musical, que bebe mucho de la tradición del rock argentino y que le canta al amor desde diferentes estilos musicales

Mateo y compañía estrenaron “La dirección, su tercer disco, a fines del 2021, y acaban de presentarse en el “Vive Latino”, festival realizado en México que reúne a la crema y nata de la música hispanoamericana. Llegan a nuestro país con una inmejorable viada.



Conociendo Perú

Cuando le preguntamos a Mateo Sujatovich si era su primera visita al Perú, nos respondió que sí. No solo es su debut frente al público peruano, sino también la primera vez que pisa el país, y se mostró más que encantado.

Sobre su presentación, nos comentó que ya venían esperando esta oportunidad. “Hay mucha gente esperándonos y nosotros, desde hace mucho, queríamos venir. Las emociones están por los cielos. Va a estar buenísimo el show”.

Quienes asistan al concierto, podrán ver a la banda en formación de cuarteto: Mateo en la guitarra y voz, acompañado por un bajista, tecladista y baterista, lo necesario para conocer el rango musical de la banda.

“Conociendo Rusia es un grupo que tiene canciones muy variadas, algunas son súper roqueras, otras son más tranquilas. Será un concierto bastante dinámico, con distintos momentos, algunos en los que toco yo solo. Básicamente, queremos que la gente la pase bien y cante”, nos explicó.



Continuador de una rica tradición

No es necesario saber que Mateo es hijo de Leo Sujatovich, compañero del mítico Luis Alberto Spinetta en varios de sus proyectos, para saber que es un destacado representante de la tradición musical de su país.

“El rock argentino estuvo siempre en casa. En mis recuerdos me veo de muy chico escuchando mucho a Fito Páez, a Charly García. Creo que fue inevitable que en el momento en que me puse hacer canciones, me vea completamente tocado y afectado por todas esas influencias, nos explicó.



Tanto su padre como su abuela, de quien se dice fue profesora de Charly García, destacaron en el piano. Sin embargo, Mateo comenzó con la guitarra, instrumento que lo acompaña hasta hoy. Comenzó con el blues y rock, que son los estilos que todavía priman en su música, aunque afirma que le gustan todos los géneros musicales.



Se puede decir que, incluso, la misma tradición lo reconoce. Esto lo decimos por su colaboración con Fito Páez del 2020: “Tu encanto”. “Fue una canción que compuse en las primeras dos semanas de confinamiento. Le mandé el demo a Fito, le encantó y escribió su parte. Apenas pudimos encontrarnos, nos fuimos a grabar. “Fue algo muy lindo que pasó durante la pandemia”.



Por muy buena dirección

En noviembre de 2021, Conociendo Rusia sacó “La dirección”, su tercer disco, sucesor de “Cabildo y juramento”, nominado al Grammy Latino, y de su disco homónimo. Al recorrer las nueve canciones del álbum, uno tiene la impresión de que la banda ha sabido encontrar nuevas rutas para su sonido.

“El espíritu del disco es bastante diferente al de los anteriores, en las letras y en cómo suena. Lo compuse en pandemia, en casa, solo. Fue mi modo de atravesar el confinamiento. Se grabó en Buenos aires, en huecos de posibilidades para salir de casa y encontrarnos con la banda en el estudio. Es un disco súper importante para mí”, nos explicó Mateo Sujatovich.



Algo que este disco mantiene de sus predecesores es su temática principal: el amor. “Es algo que nos aborda a todos. Al final siempre estamos hablando del amor y la compañía. Creo que nuestra vida es linda con el amor, el amor de los amigos o el amor de la familia o el amor de una pareja”, expresó.



Desde sus inicios como Conociendo Rusia, a los 27 años, Mateo ha vio su vida cambiar de un día para otro. Si bien el éxito musical lo tomó por sorpresa, ya está bien asentado y conoce mejor la industria musical. "Me encuentro bien, me gusta lo que hago y voy para adelante", nos dijo antes de despedirse.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.