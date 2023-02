La cantante Milena Warthon cantó nuevamente su éxito 'Warmisitay' en el último día del festival de Viña del Mar 2023. Para su presentación musical, estuvo acompañada de su elenco de bailarinas, quienes lucieron polleras fucsias que combinaban con su vestimenta.

Tras conseguir la victoria en su categoría y ser galardonada con la Gaviota de plata; se llevó 739 UF (Unidad Fomento Chile), que equivale a US$ 33 000 dólares o más de S/ 120 000. Como se recuerda, el pasado lunes 20 de febrero, la peruana subió por primera vez al escenario para enfrentarse al monstruo de la Quinta Vergara y obtuvo los puntajes más altos tanto del público a través de la app del festival, así como del jurado.

¿Quién es Milena Warthon?

De padre apurimeño y madre ancashina, Milena Warthon es una joven que nació en Lima tras la migración de sus progenitores a la capital para estudiar.

Su apellido Wharton, que ha sido materia de comentarios en las redes sociales, proviene de sus tatarabuelos que eran de Inglaterra, pero ella en varias ocasiones ha dicho "que es más peruana que la papa".

¿Cuántos años tiene Milena Warthon?

Milena Warthon nació el 21 de marzo del 2000 y tiene 22 años.

Milena Warthon fue ovacionada por los asistentes de la Quinta Vergara, quienes celebraron su triunfo en Viña del Mar 2023. | Fuente: Twitter | Festival de Viña del Mar

Milena Warthon y su mensaje tras ganar su Gaviota de plata

Luego de apoderarse de la Gaviota de plata en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023, Milena Warthon recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió durante los intensos días que estuvo frente al monstruo de la Quinta Vergara. También reflexionó sobre el difícil camino que le tocó recorrer para alcanzar este reconocimiento internacional.

"Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuántos no he tenido que aceptar para llegar hasta aquí", dijo antes dedicar el premio al Perú y a las personas que confiaron en su talento.

"Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras", expresó.

Asimismo, resaltó que la Gaviota de plata es también para "esa Milena de 8 años" y de todas las niñas que día a día tienen la esperanza de alcanzar sus sueños.

"Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal", manifestó.

