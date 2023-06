Morrissey logró sold out para su concierto en Lima por sus 40 años

¡Un éxito! Morrissey regresa a Perú con su gira “40 years of Morrissey” y, tras el éxito en ventas, nuestro país se convirtió en el primero en el primero en agotar todas las entradas para su show programado para el 14 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La respuesta del público ha sido extraordinaria, reflejando la importancia y la relevancia duradera de este icónico artista. Reconocido como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, ha dejado una huella imborrable en la industria musical con su voz distintiva y sus letras emotivas.

Su legado abarca cuatro décadas de éxitos y canciones que han resonado en los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. El concierto "40 Years of Morrissey" promete ser una noche inolvidable, repleta de himnos atemporales que han marcado la vida de sus seguidores.

Desde clásicos como 'Suedehead' y 'Everyday is Like Sunday' hasta los emblemáticos himnos de The Smiths, como 'There is a Light that never goes out' y 'How Soon is Now', esta presentación de Morrissey promete ser un evento inigualable.

Morrissey y la última vez que visitó Perú

"Menos es más". Esta parece ser la filosofía de Morrissey, quien dejó de lado los multitudinarios conciertos para tener un repertorio íntimo con sus fanáticos peruanos en el anfiteatro del parque de la Exposición el 28 de noviembre de 2018.

Una prolongada espera con la emisión de videoclips de clásicos de íconos del rock y el pop como Ramones y David Bowie fue el preámbulo para el repertorio del cantante británico en Lima.

Con un pantalón jean, un polo con la inscripción 'Morrissey' y una polera negra, Morrissey ingresó al escenario para entonar la canción 'William, It Was Really Nothing', la cual fue ovacionada y coreada por el público. Tras su primer tema dijo: 'Gracias, Lima. Canto para ti'.

El exvocalista de The Smiths también entonó las canciones de la banda de culto como son Is It 'Really So Strange?' y 'How Soon Is Now?', las cuales fueron de las más solicitados por los asistentes.

La crítica social, la cual es una característica de Morrissey, también se hizo presente con el tema 'The Bullfighter Dies'. Antes de cantar este tema, Morrissey dijo: "He estado en México donde matan a los toros, pero ya estoy en Perú donde estos animales son rescatados".

Ya había venido en el 2015, pero tres años de ese concierto en Lima, Morrissey tenía guardado lo mejor de su repertorio para el final. El intérprete británico cerró con los memorables temas 'Everyday Is Like Sunday' y 'First of the Gang to Die'.