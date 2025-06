My Chemical Romance en Lima: llega por primera vez al Perú para un concierto histórico en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Acabó la espera! My Chemical Romance, leyenda del rock alternativo, ofrecerá su primer concierto en Perú el 25 de enero de 2026 como parte de su gira sudamericana. El show contará con una banda invitada de lujo: los suecos The Hives, referentes del garage punk. El evento es auspiciado por Studio92.

Gerard Way y compañía tomarán el Estadio Nacional, un escenario que ha recibido recientemente vivió la locura de System of a Down en vivo y que este año también albergará a Guns N’ Roses. Lima será la segunda parada de su tour por Sudamérica, luego de su concierto en Bogotá.

Tras 17 años sin pisar Sudamérica, la banda aterrizará en Lima para cumplir con sus fanáticos. La noche promete ser épica, con los himnos que consolidaron a My Chemical Romance como banda de culto: desde Helena con sus acordes melancólicos, hasta la explosión de Welcome to the Black Parad, Famous Last Words y I Don't Love You, entre otros.

¡ #MYCHEMICALROMANCE en Lima!

25 de Enero 2026 - Estadio Nacional



Entradas a la venta en https://t.co/AM4SeSlLzy desde este 27 de Junio

Preventa exclusiva BBVA 9 AM

Venta General 12 PM



25% Descuento con Tarjetas BBVA



Artista invitado: The Hives



Una experiencia #MoveConcerts pic.twitter.com/In8cwaN1Ft — Move Concerts Perú (@MoveConcertsPE) June 23, 2025

¿Quiénes abrirán el concierto de My Chemical Romance en Lima?

Como si la visita de My Chemical Romance no fuera suficiente, The Hives serán los encargados de abrir el espectáculo. La banda sueca, conocida por su actitud incendiaria en vivo, promete desatar el caos con temas como Hate to Say I Told You So, Main Offender y Tick Tick Boom.

The Hives serán los invitados internacionales del esperado show de My Chemical Romance en Lima, con su explosiva propuesta de garage punk.Fuente: Move Concerts Perú

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Según informó Move Concerts Perú, la preventa de entradas comienza este jueves 27 de junio a las 9 a.m. con un 25% de descuento pagando con tarjetas BBVA, a través de Ticketmaster. La venta general se abrirá el mismo día al mediodía.

'Helena', 'Welcome to the Black Parade' y 'Famous Last Words' son algunos de los himnos que My Chemical Romance interpretará en su primer concierto en Perú.Fuente: Instagram: @mychemicalromance

Fechas confirmadas de My Chemical Romance en Sudamérica – 2026

22 de enero – Bogotá, Colombia – Vive Claro

25 de enero – Lima, Perú – Estadio Nacional

29 de enero – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario de La Florida

1 de febrero – Buenos Aires, Argentina – Estadio Huracán

5 de febrero – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

Las entradas para ver a My Chemical Romance saldrán a la venta el jueves 27 de junio a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para tarjetas BBVA.Fuente: Instagram: @mychemicalromance

¿Quiénes son My Chemical Romance?

Formada en Nueva Jersey en 2001, My Chemical Romance surgió como una respuesta a un mundo convulso. Desde su debut con I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002), la banda mostró un enfoque emocional, teatral y cargado de rabia, que conectó con una audiencia que buscaba canalizar su angustia y soledad.

Con Three Cheers for Sweet Revenge (2004), y luego The Black Parade (2006), la banda se convirtió en un fenómeno global. Esta última, una ópera punk rock intensa y ambiciosa, los catapultó a la cima y dejó clásicos que aún hoy se corean como himnos generacionales.

Más tarde, Danger Days (2010) reveló su lado más experimental y colorido, con éxitos como Na Na Na y Sing. Pero su legado trasciende los discos: My Chemical Romance se convirtió en símbolo de pertenencia, sensibilidad, identidad y catarsis para millones.

Tras separarse en 2013, la banda anunció su regreso en 2019 con una gira en Estados Unidos que agotó entradas en minutos. Su retorno fue más que una reunión: fue la confirmación de que su mensaje sigue resonando con la misma fuerza de antes.

