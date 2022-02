Oliver Tree llega al Perú como parte de su gira Cowboy Tears. | Fuente: Veltrac Music

El cantante estadounidense Oliver Tree, uno de los fenómenos musicales que viene arrasando en TikTok con su tema "Life Goes On", se suma a la ola de conciertos en Perú, con una presentación programada en Lima para el próximo 3 de mayo.

Este show se llevará a cabo en el Arena Perú (Hall), situado en el distrito Santiago de Surco. La preventa de entradas para ver al también productor, escritor, director y artista de performance arranca este jueves 17 de febrero a las 10:00 a. m. a través de la plataforma Joinnus.

Oliver Tree, según anunció la empresa Veltrac Music en un comunicado de prensa, aprovechará su primera visita al suelo peruano con motivo de su gira "Cowboy Tears" para promover los nuevos temas de su disco de nombre homónimo, que saldrá a la luz el próximo 18 de febrero.

Como se recuerda, este concierto forma parte de la reactivación de conciertos de la promotora local. Contará con las medidas de distanciamiento y protocolos establecidos por el Gobierno.

Oliver Tree anunció su primer concierto en Lima para el próximo 3 de mayo. | Fuente: Veltrac Music

¿Quién es Oliver Tree?

Nacido en Santa Cruz (California, EE.UU.), Oliver Tree emergió como un erudito de muchos proyectos diferentes e interactivos en los últimos 10 años. Su salto a la fama vino en el 2016, cuando su canción "When I'm Down" se convirtió en un fenómeno viral.

Hasta la fecha, el artista multifacético tiene dos álbumes en su trayectoria: el primero, titulado "Ugly Is Beautiful", que se publicó en el 2020, y el segundo, "Cowboy Tears", cuyo lanzamiento será en este mes de febrero y que espera consolidar su estilo musical.

Asimismo, es dueño de un EP, que salió en el 2018 y ya recoge éxitos como "Upside Down" y "Alien Boy". En los últimos años, ha participado en la apertura de conciertos de cantantes como Frank Ocean y Tyler, the Creator.

Los conciertos de Oliver Tree son un espectáculo de diversas intensidades: en ellos, el artistas explora la comedia, los deportes de acción, los dramas televisivos de realidad simulada y la lucha libre de la WWF. Un proyecto multimedia diseñado para desafiar la perspectiva de la gente sobre lo que es el arte.

El dato

Concierto: Oliver Tree y su gira "Cowboy Tears"

Lugar: Arena Perú (Hall), ubicado en Av. Javier Prado Este 4406, Santiago de Surco

Fecha: 3 de mayo de 2022

Preventa de entradas: 17 de febrero por Joinnus

