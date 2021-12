Rakim y Ken-Y regresan a Lima para presentarse en el Año Nuevo Old School junto a La Charanga Habanera, Daniela Darcourt y Dj Peligro. | Fuente: Difusión

Rakim y Ken-Y regresan a Lima para presentarse en el Año Nuevo Old School, el viernes 31 de diciembre en Arena Perú de Surco (costado del Jockey Plaza), donde estarán acompañados de La Charanga Habanera, orquesta cubana que volverá a nuestro país con Michel Maza como vocalista.

Junto a estas estrellas internacionales se presentará Daniela Darcourt, quien cerrará el año y dará la bienvenida al 2022; DJ Peligro pondrá a bailar al público con lo mejor del sonido urbano actual y clásico; Kale mostrará por qué es uno de los mejores valores del reggaetón local junto a Zona Infame y la Red Bull Batalla presentará a las estrellas del freestyle.

Rakim y Ken-Y, más conocidos como "el dúo romántico" del reggaetón, es uno de los grupos con más renombre ya que tienen clásicos del género urbano en el mundo. A lo largo de su carrera de casi dos décadas ha logrado imponer al menos 20 éxitos en radios y plataformas digitales, entre los que destacan “Igual que ayer”, “Tonta”, “Zum Zum”, “Un sueño”, “Te regalo amores”, “Una noche más”, entre otros, que sonarán la noche de Año Nuevo Old School.

La Charanga Habanera es una orquesta surgida en La Habana (Cuba) con mucho éxito internacionalmente, que la llevó a ser nominada al Grammy Latino. En el Perú su influencia es tan grande que llevó a poner de moda la salsa cubana gracias a canciones como “Lola Lola”, “Riki Ricón”, “La entrevista”, “Muévete”, “Gozando en La Habana”, “La entrevista”, entre otras, que volverán a escucharse en la voz de Michel Maza, su cantante más popular.

Precio de las entradas para el Año Nuevo Old School



PREVENTA BOX COMPLETO

PLATINUM BOX (8 personas) PREVENTA: S/.2,480 (incluye 01 botella Johnnie Walker Etiqueta Dorada y 2 Red Bull)

VIP BOX (8 personas) PREVENTA: S/.2,000 (Incluye 01 botella Johnnie Walker Etiqueta Negra y 2 Red Bull)

GENERAL BOX (8 personas) PREVENTA: S/.1,600 (Incluye 01 Botella JOHNNIE WALKER ETIQUETA ROJA y 2 Red Bull)

TRIBUNA GRUPO (4 personas) PREVENTA: S/.360

PREVENTA INDIVIDUAL

PLATINUM: S/.289

VIP INDIVIDUAL: S/.199

GENERAL INDIVIDUAL: S/.149

TRIBUNA INDIVIDUAL: S/.89

