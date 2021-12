Rauw Alejandro en Lima: el viernes 17 salen a la venta las entradas de su esperado concierto | Fuente: Sony Music

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se presentará en nuestro país el 8 de marzo del próximo año, como parte de su gira “World Tour 2022”, que abarcará países como Chile y Colombia. Este esperado concierto se realizará en la “Pelousse” del Jockey Club Del Perú.

En su cuenta de Instagram, Kandavu, la productora encargada de la organización, ha señalado que la preventa de entradas comenzará este viernes 17 de diciembre, a través de Teleticket. Además, hasta el 26 del mismo mes, tendrán un descuento del 15% con cualquier medio de pago.

Para esta presentación, Rauw Alejandro estará acompañado por el venezolano Adso Alejandro, quien se hizo conocido el año pasado con la canción “Como si nada”.

Carrera en ascenso

Rauw Alejandro irrumpió en la escena musical en el 2016, con el mixtape “Punto de equilibrio. Desde entonces, ha colaborado con artistas de la talla de Selena Gómez, J. Balvin, Anuel AA, Wisin y Yandel, entre otros, ocupando los primeros lugares de los rankings musicales.

“Todo de ti”, el primer single de su disco “Viceversa”, tiene 434 millones de streams en YouTube y 671 millones en Spotify, habiendo obtenido seis discos de platino. Sin duda, es uno de los grandes éxitos del año.

Como bien se conoce, Rauw Alejandro mantiene en la actualidad una relación con la cantante española Rosalía, a quien le dedicó un “Mami, te amo” en una de sus últimas presentaciones en Puerto Rico.

