Ricardo Arjona regresa a Arequipa después de 10 años, con su Tour Blanco y Negro 2022 | Fuente: AFP

Después de 10 años, Ricardo Arjona anunció que se presentará en “la ciudad blanca” el 7 de setiembre. La cita es en el de la Cerveza de Arequipa. Esta presentación forma parte de su gira “Blanco y Negro 2022”. Las entradas ya están a la venta en la web www.entradaya.com

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresó a fines del año pasado con "Blanco y Negro", un álbum doble, con 28 temas inéditos, grabado en Abbey Road de Londres. El disco ha tenido gran éxito en las plataformas digitales, tanto con las canciones como con las reveladoras y originales sesiones de autor, en las que el cantante profundiza en las historias que lo inspiraron a escribir la letra de cada una de las canciones de este álbum doble.

Uno de sus logros más importantes de los últimos tiempos fue la nominación al Grammy Americano por "Hecho a la Antigua", álbum que surgió tras el gran éxito del streaming bajo el mismo nombre que fue el más visto en su tipo en todo Iberoamérica.

Gira “Blanco y Negro”

Es preciso destacar que Ricardo Arjona lleva girando más de tres meses por Europa y Estados Unidos. Se ha colgado el cartel de “sold out” en numerosas ocasiones durante este tour en grandes ciudades de las que se pueden destacar Madrid, Barcelona, París, Londres, Los Ángeles y Miami.

Las entradas para el esperado encuentro en vivo en el Jardín de la Cerveza estarán disponibles en la plataforma digital www.entradaya.com

