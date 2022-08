Nicole Favre es una cantautora peruana de 24 años y ha sido telonera de artistas como Danna Paola. | Fuente: Instagram

La cantante peruana Nicole Favre sigue consolidándose como una de las máximas exponentes de la nueva generación de artista nacionales y, en esta oportunidad, será la encargada de abrir el concierto de Sebastián Yatra en Lima, el cual se realizará este viernes 19 de agosto en Arena Perú como parte del “Dharma Tour”.

“QUE HONOR. Gracias por esta inmensa oportunidad, Sebastián. ¡Te admiro muchísimo! Ya quiero abrir tu show este 19 de agosto, LIMA, PERÚ”, escribió emocionada la cantante por medio de sus redes sociales.

Cabe resaltar que Nicole Favre ha sido telonera de varios artistas internacionales, entre ellos se encuentra Danna Paola. La joven promesa musical ha sido portada de distintas listas de Spotify hasta apareció en el Time Square.

Además ha dado un nuevo paso hacia la consolidación de su carrera con “Mala Manía”, sencillo donde se hace acompañar por dos de los más grandes exponentes del rap mexicano Aczino y Sabino.

Nicole Favre y sus proyectos para este 2022

La artista peruana ha colaborado con grandes cantantes internacionales, pero también tiene pensado en trabajar con intérpretes nacionales, es más, es muy amiga de Jaze y está animándose a hacer freestyler.

“Hemos quedado en juntarnos a escribir. Me encanta el freestyle. Lo he intentado, soy pésima. Me ha salido una vez, pero es impresionante, no puedo. Me demoro de 3 a 5 horas en escribir una canción y lo de ellos es al instante. No tengo ese talento”, contó.

Por otro lado, Nicole Favre está alistando un par de shows aquí en Lima y se viene una colaboración con el artista español Antonio José. En ese sentido de explorar diferentes géneros, la peruana cree que siempre habrá opiniones y críticas, pero “nadie me puede decir para qué estoy hecha”.

“La música es así, me encanta experimentar, me gustan todos los géneros, con tal de tener mi esencia y mi huella en cada canción, lo seguiré haciendo”, sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.