Anuncian medidas legales por suspensión de conciertos de Shakira en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), organismo oficial de Chile, denunciará a Shakira, a la productora de su espectáculo Las mujeres ya no lloran o a quienes resulten responsables por la postergación a última hora de los conciertos previstos en Santiago.



La productora Fenix Entertainment anunció a pocas horas del concierto en el estadio nacional de Chile, que la cita se posponía a una fecha no señalada debido a un problema técnico "ajeno a la artista" relacionado con el escenario que había sido colocado en el recinto.



"Lamentamos comunicarles que durante el proceso de montaje del show programado para el día de hoy (2 de marzo) en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, nos hemos encontrado con inconvenientes técnicos ajenos al artista y su producción que impiden el correcto desarrollo del concierto, ya que el suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado", explicó la nota.



"El tour de Las mujeres ya no lloran es una de las producciones más grandes del mundo y una producción sin precedentes en América Latina, con un equipo humano altamente especializado que acompaña a Shakira para hacer posible un show de este nivel. La seguridad de todos -público, equipo técnico y la propia artista- es nuestra máxima prioridad", añadió.



Es por eso que "hemos tomado la difícil decisión de reprogramar la fecha hasta contar con condiciones óptimas que garanticen un espectáculo perfecto al 100 %", concluyó la nota, sin especificar para cuándo queda reprogramado.



Sernac califica de "insuficientes" las explicaciones tras la suspensión de concierto y anuncia acciones contra la productora

Ante esta coyuntura, el subdirector del Sernac, Edison Orellana, subrayó en un conocido canal de televisión chilena que la decisión "nos sorprende y nos indigna como Sernac, en cuanto ha afectado no solo a asistentes de la región Metropolitana sino que también de otras regiones, e incluso, de personas que vinieron desde el extranjero a asistir a este concierto".



"Creemos que las explicaciones que ha dado la productora para suspender el evento son totalmente insuficientes e inoportunas", agregó el responsable, quien instó a ciudadanos y espectadores "que presenten sus reclamos en www.sernac.cl a efectos de que nosotros podamos tomar en consideración los perjuicios que ellos hayan sufrido, para efectos de las acciones que se vayan a implementar por parte del servicio".



Orellana agregó que de cualquier forma Sernac "va a oficiar tanto a la productora como a la ticketera involucrada en el evento, y evidentemente que no descartamos otro tipo de acciones como, por ejemplo, citar a declarar al representante legal de la productora en este hecho".



"De acuerdo a la información que ha entregado hasta ahora la productora a través del comunicado público, evidentemente no estamos en un caso de fuerza mayor o caso fortuito, sino que evidentemente hay un incumplimiento contractual que es imputable y habrá que investigar imputable a quién", agregó.



"Evidentemente no se trata de un caso de fuerza mayor o caso fortuito y, en ese contexto, los consumidores tienen derecho no solo a haber sido informados de manera plena y oportuna, sino también a que se le indemnicen todos los daños materiales y morales que hayan sufrido con ocasión de este incumplimiento", concluyó.



Furor por Shakira en Chile

La llegada de Shakira el sábado al aeropuerto de Santiago de Chile generó enorme expectativa y un pequeño caos, con cientos de fanáticos que se concentraron para entregarle regalos y darle la bienvenida antes de que pudiera refugiarse en el hotel Mandarín Oriental, en la Región Metropolitana, donde desde entonces numerosas personas hacen guardia por si tienen suerte de poder verla.



La ciudad de Santiago incluso había extendido el horario del servicio nocturno del metro suburbano, como hace con otros espectáculos, para facilitar el acceso y abandono del recinto.

