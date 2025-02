Shakira pasa por trece cambios de vestuario en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: ¿qué diseñadores la visten?

La cantante colombiana escogió diseños de alta costura para lucir durante su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Todas las piezas serán usadas este domingo 16, durante su show en Lima.

Shakira no es ajena a la industria de la moda. A lo largo de su trayectoria, la cantante colombiana, de 48 años, ha acudido al ‘front row’ de la Semana de la Moda de la Alta Costura en París, ha sido invitada a la Met Gala y ha acudido a diversas ceremonias de premios luciendo prendas de diseñadores como Carolina Herrera, Etro o Versace.

Por eso, no debe sorprender que luego de arrancar su gira Las mujeres ya no lloran, en Río de Janeiro (Brasil), se difundieran los looks que la intérprete de ‘Antología’ lució. Shakira escogió prendas de diseñadores de alta costura para representar un momento específico en su trayectoria, pues la cantante recorre tres décadas de carrera desde su salto a la fama internacional con ‘Pies descalzos’ en 1995.

¿Qué diseñadores visten a Shakira para su gira?

Como es de esperarse, las luces y efectos visuales de última generación no son lo único llamativo en el concierto de Shakira. Las prendas que luce han captado gran atención por parte de sus fanáticos. Y fue la misma cantante quien compartió en sus redes sociales a los creativos detrás de todos sus looks.

Al momento de ingresar al escenario, la diseñadora luce un buzo de color blanco con detalles brillantes de color plateado de la firma italiana Versace, que reafirma su amistad con la diseñadora Donatella Versace. Otro cambio de look que pertenece a la misma marca es el mini vestido de color rosado pastel con el que interpreta el tema ‘Las de la intuición’.

Shakira compartió en redes sociales quiénes son los diseñadores detrás de sus looks.Fuente: Instagram @shakira

La cantante colombiana también optó por lucir prendas a medida de la diseñadora ucraniana americana Natalia Fedner. El modisto indio Gaurav Gupta se encargó de crear un vestido de color azul platino entallado al cuerpo para interpretar el tema ‘Acróstico’. Shakira también lució un conjunto del diseñador Jawara Alleyne, de las Islas Caimán y Jamaica, cuya colorida pieza resaltó al momento de entonar el inolvidable ‘Waka Waka’. Por último, la cantante colombiana escogió a Dario Mittmann, un diseñador brasileño, quien creó una maya traslúcida con un estampado de lobos para interpretar su popular tema ‘Loba’.

Shakira en Lima: todo sobre el concierto

Los conciertos de Shakira en el Estadio Nacional con Las mujeres ya no lloran World Tour están programados para las 9 p.m., según información de Teleticket. Sin embargo, la organización aún no ha revelado la hora exacta de ingreso para el público. Se recomienda a los asistentes estar atentos a los canales oficiales para cualquier actualización.