El cantante Shawn Mendes ha causado un furor en Lima previo a su concierto este 14 de diciembre. Tras su llegada a la ciudad, el intérprete de “If I Can’t Have You” recibió una calurosa bienvenida de parte de sus fans.

Así, decenas de seguidores se aglomeraron a las afueras de un conocido hotel de Miraflores, donde el artista se hospeda, para cantar sus temas y alzar carteles con singulares frases como “I love it when you call me peruanita” (“Adoro cuando me llamas peruanita”), en alusión a “Señorita”, canción con su pareja Camila Cabello.

En Twitter, se ha convertido en Trending Topic.

Como se sabe, el concierto de Shawn Mendes vendió todas sus entradas desde hace varios meses. La reventa de entradas falsas empezó a tomar fuerza por lo que se advierte tener cuidado.

#ShawnMendesTheTourPeru

Señor lo amamos, tenemos que darle algo en agradecimiento pic.twitter.com/5h6O2vp58Z — Mishell Mangier (@mishellyboxi) December 13, 2019

seguro la chica es de twitter, no le veo otra explicación ahre #ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/xspfxjcE4T — c a r o l MAÑANA 🇵🇪 (@shawnnftharry) December 13, 2019

LA ESTRELLA POP

Shawn Mendes se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento. El lanzamiento del single “Señorita”, junto a Camila Cabello, y su exitosa gira mundial, son algunos de los hitos más importante de su carrera en lo que va del año.

Así como ocurrió en Europa, Reino Unido, Norteamérica y Australia, el tour mundial del artista lo trajo a Lima ante un lleno total. Una suma de logros que lo han convertido en una de las máximas estrellas pop en la actualidad, capaz de movilizar masas de fans.

El cantante nació en Toronto y lanzó su esperado tercer álbum homónimo el año pasado. El disco llegó a colocarse en el número 1 en la lista Billboard 200 y es uno de los estrenos más vendidos de 2018, convirtiendo a Shawn Mendes en el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes número 1 consecutivos.