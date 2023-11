The Cure en Lima: el esperado reencuentro de la banda británica con Perú, diez años después [CRÓNICA]

Todo comenzó el 3 de mayo con un tweet de Robert Smith donde anunciaba que su gira ‘The Cure: ‘Lost World’ llegaría a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, también mencionaba que aún las negociaciones para los eventos aún no habían concluido y que nos daría actualizaciones más adelante dejándonos con el corazón acelerado ante la idea de poder escucharlos en vivo.

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY... BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD... MORE DETAILS WHEN THEY EXIST... ONWARDS X — ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023

Un mes después, el 16 de junio, Smith volvía a causar euforia entre sus fans peruanos al pedir en ‘X’ recomendaciones de bandas peruanas para unirlas a la lista de los teloneros, casi confirmando que el concierto en Perú estaba a punto de hacerse realidad y finalmente, diez días después, se anunciaba oficialmente el concierto en el Estadio Nacional programado para el 22 de noviembre cumpliendo el sueño de sus seguidores.

ANY IDEAS FOR A LOCAL BAND TO OPEN THE SHOW IN LIMA? #CUREOPENERLIMA2023 — ROBERT SMITH (@RobertSmith) June 16, 2023

Tras algunos cambios en la locación (el evento se trasladó al estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) el día llegó y todos los fans de la banda contamos las horas hasta las cuatro de la tarde con la apertura de las puertas que dio inicio la gran noche que se vivió.

Fueron tres las bandas teloneras que se presentaron, iniciando por las dos bandas peruanas ’Catervas’ y ‘Resplandor’, seguidos de ‘Just Mustard’, que tocaron durante una hora cada uno, elevando el ambiente de los fanáticos que poco a poco comenzaban a llegar interesándose en los nuevos o en otros casos ya conocidos sonidos de las agrupaciones que se ganaron los aplausos del público.

Catervas abriendo el concierto de The Cure: Lost World

Caterva, segunda banda telonera en el concierto de The Cure: Lost World

Just Mustard, última banda telonera en el concierto The Cure: Lost World

A las 8 en punto el escenario fue liberado causando expectativa entre la audiencia que se preguntaba sobre la playlist, la escenografía y en especial sobre la voz de Robert Smith, quien tiene 64 años, la cual no escuchaban en vivo desde hace una década.

Media hora después, puntual como señal de respeto al público, los reflectores se encendieron y vimos por primera vez a Smith que comenzó el concierto con 'Alone', una de las canciones que estrenó desde 2008 junto con 'And nothing is forever' y 'Endsong'.

Pictures of you del álbum 'Disintegration' fue la segunda canción disintegration, pero no fue la única ya que también fueron presentadas 'Fascination street', 'Lullaby', 'Plainsong' y la muy esperada 'Lovesong' que, según muchos de los presentes, fue como escucharla del mismo disco o de alguna playlist en Spotify, nótese el contraste.

Lovesong en The Cure. Lost World | Fuente: X

El recinto estaba lleno de personas de todas las edades, familias completas conformadas por distintas generaciones que compartían el amor a The Cure o por grupos de amigos que llegaban corriendo en busca de asientos al llegar un poco tarde por los estudios o el trabajo. A medida que canciones como 'High', 'A night like this', 'Burn', entre otras se iban presentando, el lugar comenzó a llenarse de forma silenciosa. Para cuando los primeros sonidos de la batería de 'Just like heaven' comenzaron a sonar, el lugar estaba repleto en un 70%.

Continuó 'Kyoto song' de The head on the door, del disco también tocaron 'Push', 'In between days' y 'Close to me'.

Just like heaven en The Cure: Lost World | Fuente: X

Casi al último de la primera agrupación de canciones varios fans se animaron a bailar tanto en campo como en las gradas, creando un ambiente agradable. Algo curioso de la audiencia fue que sólo un 10% se mantenía grabando vídeos de las canciones para preservar el momento en la nube.

"Crecí escuchando las historias de mi viejo sobre los conciertos a los que fue y siempre me quedó la curiosidad de experimentar lo que él contaba. Ahora que tengo la oportunidad de escuchar a una de nuestras bandas favoritas, sólo quiero sentir la música y disfrutar el momento... Probablemente grabe 'Boys don't cry', pero el resto lo tendré en mi memoria. No lo olvidaré nunca", dijo un asistente.

The Cure en Lima presentando The Cure: Lost World | Fuente: X

El primer encore llegó y Robert pidió a la audiencia que no se fuera aún porque faltaban un par de canciones que terminaron siendo once en total. Entre ellas tuvimos canciones de álbumes como 'Wild mood swings', 'Staring at the sea', 'Japanese whispers', 'Kiss me kiss me kiss me'.

'It can never be the same' fue la primera canción del encore y fue el momento en donde todos los asistentes tomaron sus teléfonos para acompañar a Robert Smith iluminándolo mientras interpretaba la nostálgica canción.

Fans durante The Cure: Lost World en Lima | Fuente: X

'Lullaby', 'The Walk', 'Why can't I be you' fueron presentadas en el segundo y último encore, que fue en el que se notó más complicidad de parte de Robert y su público tocando unos cuantos acordes para que ellos pudieran adivina cuál era la siguiente canción.

El característico intro de 'Friday, I'm in love' fue lanzado en versión acústica. Para ese momento gran parte del público estaba de pie listo para cantar hasta volverse una sola voz. Para muchos era la primera canción que habían escuchado de The Cure, ya sea en alguna versión cover o en la original. Los que llegaron a conocerla desde su lanzamiento o los que la descubrieron por alguna aplicación compartieron el honor de cantarle a Robert Smith lo enamorados que estaban de su música.

Friday, I'm in love en The Cure: Lost World | Fuente: X

Y finalmente llegó la canción que daría fin a la gran noche: 'Boys don't cry', canción que despegaría la carrera musical de la banda británica y la que fue parte de su primer álbum Wish.

Durante dos minutos y medio, el público cantó aferrándose a Robert Smith que anteriormente había dicho que estaban algo apresurados por el horario de cierre del lugar. Entonces muchos seguidores se preguntaron: ¿cuánto más increíble hubiera sido la noche si el concierto hubiese durado más? No hubo quejas en lo absoluto, solo halagos a la perfectamente conservada voz de Smith, así como la habilidad intacta que poseían los demás integrantes de la banda británica que entre aplausos y vitores se despidieron del público.

Con un peluche en una mano y flores en la otra, sin dejar de llevarlas hasta su pecho justo en el lugar donde se encuentra el corazón, Roberth Smith dio las gracias varias veces y finalmente abandonó el escenario.

The Cure termina su concierto en Lima | Fuente: X

Fue un viernes cuando se anunció oficialmente que ‘The Cure’ regresaría a Lima tras diez largos años y aquel anuncio logró que todos los fans de la reconocida banda británica nos sintiéramos enamorados de la noticia haciéndole honor a uno de sus más grandes éxitos ‘Friday, Im in love’.





Si bien es cierto que su tan esperado concierto se realizó un miércoles, Robert Smith comprobó que, tras varias décadas de trayectoria musical, sigue enamorando con su voz a la audiencia frente a él sin importar el día de la semana.

Setlist de The Cure: Lost World

Alone Pictures of You High A Night Like This Lovesong And Nothing Is Forever Burn Fascination Street Kyoto Song Push In Between Days Just Like Heaven At Night Play for Today A Forest Shake Dog Shake From the Edge of the Deep Green Sea Endsong





Encore #1:

It Can Never Be the Same Want Charlotte Sometimes Plainsong Disintegration





Encore #2:

Lullaby The Walk Friday I'm in Love Close to Me Why Can't I Be You? Boys Don't Cry