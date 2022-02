La banda The Drums volverá a Lima el próximo 2 de abril. | Fuente: Difusión

La banda indie pop The Drums vuelve a Lima para ofrecer un concierto por los diez años de su exitoso disco "Portamento". La presentación será el próximo sábado 2 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Según adelantó en un comunicado de prensa Veltrac Music, promotora del espectáculo y de la música alternativa peruana, en el retorno del grupo neoyorquino liderado por Jonathan Pierce se interpretarán en su totalidad uno de sus álbumes más reconocidos por la crítica especializada.



The Drums se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. | Fuente: Veltrac Music

Publicado en el 2011, "Portamento" tiene clásicos como "Days", "How It Ended", "Money", "I Don't Know How To Love", "Hard To Love", "What You Where", entre otros. The Drums también tocará en su show hits de otros álbumes como "Best Friend" y "Let's Go Surfing".

Este concierto de The Drums forma parte de la reactivación de conciertos de la promotora local. Contará con las medidas de distanciamiento y protocolos establecidos por el Gobierno. Las entradas estarán a la venta desde este jueves 3 de febrero en la página web de Joinnus.

The Drums en Lima

Este será el cuarto concierto que The Drums ofrece en Lima, luego del último que fue en 2018. Como se sabe, la banda tiene una gran relación con el público en Latinoamérica gracias a sus canciones "melancólicamente bailables" que conectan en sus presentaciones en vivo.

El mismo frontman Jonathan Pierce alguna vez reconoció: "No sé si estaría haciendo música si no fuera por los fans latinoamericanos". Toda una declaración de agradecimiento que pone a la agrupación como una de las más queridas en el circuito de aficionados a música indie.

"Portamento" es el segundo disco de The Drums y salió a la luz en el 2011. | Fuente: Amazon

The Drums se formó en el 2008 luego de que Pierce y Jacob Graham dieran por terminado a sus proyectos Elkland y Horse Shoes, respectivamente. Ambos sumaron al guitarrista Adam Kessler, que ya había tocado con el líder de la banda en su anterior grupo, y al baterista Connor Hanwick.

Su primer disco salió a la luz en el 2010, bajo el nombre de "The Drums", y un año después lanzaron su más recordado trabajo: "Portamento". Luego vendrían los álbumes "Encyclopedia", "Abysmal Thoughts", "Brutalism" y, en 2021, el "Mommy Don't Spank Me".

