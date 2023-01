El término 'eurodance' se asoció gradualmente con un específico estilo de música dance de Europa. Durante sus años de oro, en los mediados de los 90, también se le refirió como 'Euro-NRG'; en Europa es comúnmente llamado 'Dancefloor' o simplemente 'Dance'. | Fuente: Difusión

Tras varios años de espera, se anunció el regreso a Lima del evento musical 'Yo amo los 90's'. Se trata de la quinta edición del festival más esperado por los fanáticos de la música popular de la época noventera.

En esta ocasión, los organizadores del evento han convocado a seis artistas internaciones que han dejado huella en el movimiento musical eurodance, el estilo más comercial dentro de la música electrónica

De esta manera, 'Yo amo los 90's' traerá de regreso al Perú a figuras como Haddaway ('What is love', 'Rock my heart', 'Life'); Ice MC ('Think about the Way', 'It´s a rainy day', 'Run fa cover'); Solid Base ('Mirror mirror', 'Stay with Me', 'Colour of your dreams'); Kriss Orue ('Tonight, Strangers', 'Love'); New Limit ('In my Heart', 'Smile', 'Scream') y Cappella ('U got 2 let the Music', 'Move on baby', 'U & me').

Entradas, lugar y fecha para 'Yo amo los 90's'

El festival promete hacer vibrar a los amantes de la música noventera el próximo sábado 11 de febrero en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Los interesados ya pueden adquirir sus entradas a través de la web de Teleticket y en los puntos de ventas ubicados en Wong y Metro.

Precios y Zonas

Zona general: S/150,00

Zona VIP: S/200,00

Zona platinum: S/310,00

