La banda peruana Zen dará un concierto en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: 3 Puntos Comunicación Creativa | Fotógrafo: Maly Blomberg

La banda peruana Zen cumple 20 años. Para celebrarlo, ofrecerá un concierto en el Gran Teatro Nacional el próximo 30 de abril, junto a varios artistas invitados entre los que destacan Daniela Darcourt, Gisella Ponce de León, El Marshall, y Wicho y Manolo de Mar de Copas.

También los acompañarán Pedro Luis Pacora, Blú Quartet, entre otros. La presentación propone un recorrido musical del grupo desde sus inicios. Las entradas para este show de aniversario se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Desde su primera aparición en La Noche de Barranco, la banda de rock alternativo, liderada por Jhovan Tomasevich en la voz, Alec Marambio (guitarra), Noel Marambio (bajo) y Hans Menacho (batería), destacó en la escena musical peruana, con un estilo propio que los puso en la mira radial.

Las emisoras locales celebraron la potencia de una voz fresca y el sonido de sus temas, colocándolos en los primeros puestos de rotación. El público celebraba con intensidad sus conciertos en vivo, mientras el tercer disco, “Revelación” (2005), llegó a formar parte de la lista de los 50 mejores discos de la revista Rolling Stone.

"Zen 20 años" se realizará en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: Difusión

Zen, dos décadas de carrera

Zen es una banda cuya apuesta por la parte visual les consiguió una nominación a los MTV Video Music Award Latinoamérica, en la categoría Mejor Artista Nuevo. Esto les valió un rápido reconocimiento en todo el territorio, llevándolos por giras a todo el Perú y varios países.

La banda, con veinte años de carrera musical, continúa destacando por su creatividad, energía y el impactante efecto musical que causa en públicos de diversas edades.

Actualmente, Zen es considerada una de las bandas más emblemáticas en la escena del rock nacional, con un nivel de producción que les permite lanzar un single o disco cada año, incluso durante la pandemia.

En diciembre del 2021, la banda fue nominada al Buenos Aires Video Music Fest por el videoclip de la canción "Confusión" dirigido por Percy Céspedes, el cual fue lanzado durante la pandemia. Este festival es considerado como una plataforma que destaca lo mejor de las artes visuales en Latinoamérica.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.