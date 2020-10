AC/DC publicará el 13 de noviembre su esperado nuevo álbum "PWR UP". | Fuente: Difusión Columbia Records

AC/DC, con Brian Johnson y Angus Young en sus filas, lanzará el 13 de noviembre su esperado nuevo álbum, "PWR UP", del que acaba de estrenar ya su primer anticipo, "Shot In The Dark".

Grabado y producido junto a Brendan O'Brien (quien ya estuvo tras los mandos en "Black Ice" y "Rock or Bust"), su discográfica ha informado que su decimoséptimo disco incluirá 12 nuevos temas "con la contundencia y el sonido genuino y característico de la banda australiana".

Fue hace solo una semana cuando AC/DC confirmó su regreso con un nuevo álbum a través del mensaje en redes sociales "¿Están listos?" y una fotografía con la alineación soñada por sus seguidores: el vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams, además del miembro fundador Angus Young a la guitarra.

MÍTICA REUNIÓN

Tal reunión parecía imposible años atrás, después de la muerte en 2017 del otro guitarrista y fundador del grupo, Malcolm Young, poco después que Johnson abandonara en plena gira a la banda por problemas de audición (fue reemplazado por Axl Rose de Guns N' Roses en varias fechas).

Además, Phil Rudd recibió varias condenas por posesión de drogas y amenazas, que le llevaron a apartarse de la música, mientras que Cliff Williams también dijo adiós por los problemas que acarreaba el grupo.

Así se explica el fervor que ha despertado la reunión de AC/DC con gran parte de sus miembros más legendarios (el hueco dejado en la guitarra rítmica por Malcolm Young lo cubrirá su sobrino Stevie Young) y con unas canciones que serán las primeras composiciones originales desde el disco "Rock or Bust" (2014).

Se estima que AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos por todo el mundo, entre ellos 71,5 millones de copias tan solo en Estados Unidos, y es una de las formaciones musicales más populares del planeta. (EFE)