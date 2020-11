Justin Bieber y Shawn Mendes cantan juntos su tema "Wonder" en el escenario de los AMAs 2020. | Fuente: Twitter | AMAs

Hace dos días, Shawn Mendes lanzó el tema “Wonder” junto a su ídolo Justin Bieber. Sin embargo, su sueño de cantar con él en vivo se hizo realidad luego de presentar la canción por primera vez en los American Music Awards 2020.

Cabe resaltar que, en diferentes entrevistas, Mendes reveló que jamás podría rechazar una colaboración con Bieber porque es un artista que admira desde que tenía nueve años y eso se notó en el escenario de los AMAs.

El primero en aparecer en escena fue el intérprete de “Baby” quien con una camisa a cuadros y un beanie naranja, conmovió a más de un fanático al cantar “Lonely” junto a Benny Blanco y posteriormente, “Holy”.

En los American Music Awards 2020, Justin Bieber competirá contra Taylor Swift por ser "artista del año".

LAS PRESENTACIONES DE LOS AMAs 2020

Se compartió una lista en la que aparecen todos los shows de los American Music Awards 2020. Entre ellos destacan:

24kGoldn y Iann Dior con "Mood".

Bebe Rexha y Doja Cat con "Baby, I'm Jealous".

Billie Eilish con "Therefore I Am".

BTS con "Dynamite" y "Life Goes On".

Dua Lipa con "Levitating".

Jennifer Lopez y Maluma con "Pa' Ti + Lonely".

Katy Perry con "Only Love".

Kenny G con The Weeknd "In Your Eyes" y "Save Your Tears".

Megan Thee Stallion con "Body".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.