El evento se desarrollo de manera presencial en Los Angeles. | Fuente: Composición

Este domingo 22, se celebraron los American Music Awards (AMAs) 2020, una de las ceremonias máximas de la música en el mundo.

Desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, los grandes ganadores de la velada fueron The Weeknd y BTS, siendo estos últimos los triunfantes en todas las categorías en las que fueron nominados. Asimismo, esta vez hubo una categoría dedicada a los artistas latinos exclusivamente.

Sin embargo, la estatuilla principal se la llevó por sexta vez Taylor Swift.

Todos los ganadores

Mejor álbum de soul/R&B: The Weekend

Mejor canción de pop/rock: Dua Lipa - "Don't Start Now"

Mejor canción country: Dan + Shay y Justin Bieber - "10,000 Hours"

Mejor artista femenina de R&B y soul: Doja Cat

Mejor artista latina: Becky G

Mejor canción de rap/hip-hop: Cardi B ft. Megan Thee Stallion "WAP"

Mejor artista R&B / soul: The Weekend

Mejor artista nuevo: Doja Cat

Mejor álbum latino: Bad Bunny por “Las que no iban a salir”

Mejor artista de R&B y soul: The Weekend

Mejor colaboración: Dan + Shay with Justin Bieber "10,000 Hours"

Mejor Artista del año: Taylor Switft

Las presentaciones

Estos fueron todos los shows de los American Music Awards 2020. Entre ellos destacan:



24kGoldn y Iann Dior con "Mood".

Bebe Rexha y Doja Cat con "Baby, I'm Jealous".

Benny Blanco, Justin Bieber y Shawn Mendes con "Holy", "Lonely", "Monster" y "Wonder".

Billie Eilish con "Therefore I Am".



BTS con "Dynamite" y "Life Goes On".

Dua Lipa con "Levitating".

Jennifer Lopez y Maluma con "Pa' Ti + Lonely".

Katy Perry con "Only Love".

Kenny G con The Weeknd "In Your Eyes" y "Save Your Tears".

Megan Thee Stallion con "Body".