Andrea Bocelli y Karol G unen sus voces para lanzar una nueva versión del clásico 'Vivo por ella' [VIDEO]

"Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón", mencionó Andrea Bocelli tras lanzar la nueva versión de Vivo por ella, tema que fue popular en 1996 y que, en esa época, colaboró con Marta Sánchez. Esta vez, el intérprete italiano unió su voz con la de Karol G para crear "una celebración atemporal del amor y la música".

"Es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo: Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones", expresó el cantante en un comunicado de Universal.

Por otro lado, Karol G mencionó que colaborar con Andrea Bocelli es un sueño y siempre "he estado superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música".

"Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera", afirmó la colombiana.

La nueva versión de Vivo por ella forma parte del álbum Bocelli, Duets, que será lanzada el 25 de octubre y con el que el italiano celebrará 30 años de carrera. Esa producción cuenta con otras colaboraciones con Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Celine Dion, Ariana Grane, Dua Lipa, Christina Aguilera, Ellie Goulding, Laura Pausini, Marc Anthony, Stevie Wonder, Nelly Furtado, entre otros.

Andrea Bocelli llevará sus conciertos al cine en inédita película

Andrea Bocelli pronto llegará a la pantalla grande. El músico se encargará de llevar al cine los tres días de conciertos que realizará en el Teatro del Silenzio. La película se llamará Andrea Bocelli 30: The Celebration y será dirigida por Sam Wrench, quien también hizo el documental de conciertos de Taylor Swift.

"Celebrar el 30 aniversario de mi carrera en el Teatro del Silenzio, un lugar que significa tanto para mí, con artistas y amigos es un honor (…). Poder compartir este evento inolvidable con el mundo en cines está más allá de mis sueños más grandes", señaló Bocelli en un comunicado.

Por su parte, Sam Wrench recalcó la figura de Andrea Bocelli en el cine. "Andrea es uno de los artistas más cinematográficos de todos los tiempos, y combinado con el impresionante paisaje toscano que rodea este espectacular escenario, la película será un deleite visual inmersivo para los cinéfilos de todo el mundo", mencionó el cineasta a People.

