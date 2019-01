Ariana Grande reveló que el tema está inspirado en una anécdota con sus mejores amigos. | Fuente: Archivo

El éxito de "Thank You Next" ha provocado que los seguidores de Ariana Grande estén al pendiente de los nuevos trabajos que presente la conocida cantante estadounidense. Es por eso que ella decidió dar un adelanto del nuevo tema que ha preparado.

Luego que una de sus seguidoras en Twitter le pidió que dé un adelanto de su nuevo single, la cantante respondió directamente "Es '7 Rings'", dejando en claro que ese será el nombre de su próximo trabajo.





it's 7 rings — Ariana Grande (@ArianaGrande) 3 de enero de 2019

Tras la efusiva reacción de sus fanáticos en esta red social, Ariana Grande decidió contar la historia que inspiró el título y la temática de esta canción.

"Fue un día bastante difícil en Nueva York. Mis amigos me llevaron a Tiffany's. Tomamos demasiado champán. Compré anillos para todos. Fue muy loco y divertido. Y en el camino de regreso a la escuela, fue como ‘esto tiene que ser una canción jajaja’, así que la escribimos esa tarde", contó la cantante.





Cabe destacar que la compra de estos anillos se dio luego de devolver el aro de compromiso que le entregó el comediante Pete Davidson cuando se comprometieron en junio del 2018.

Por otra parte, el nombre de este single ya se había visto en el videoclip de su último éxito, "Thank You Next", como la placa de uno de los autos que aparecen en el video.