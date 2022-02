Karol G lanza 'Mami', su nueva canción junto a Becky G. | Fuente: Sony Music

Becky G y Karol G han decidido aliarse musicalmente para presentar el sencillo titulado 'Mami', la esperada colaboración que apunta a ser uno de los hits más exitosos de la industria en el 2022, teniendo en cuenta que las artistas cuentan con una envidiable legión de seguidores.

"Con un irresistible ritmo bailable y letras pegajosas, la tan esperada colaboración está destinada a convertirse en un himno empoderador que inspira una actitud de fuerza, independencia, positivismo y estilo, tal y como una 'Mami'", señala un comunicado de prensa sobre la canción.

El sencillo fue producido por el hitmaker Ovy on the Drums, y fue escrito por Becky G, Karol G y Elena Rose. No es su primer trabajo juntas, ya que ambas colaboraron en una canción de Mau & Ricky ('Mi Mala') en 2018 y desde entonces habían planeado reunirse una vez más.

ACERCA DE BECKY G

Los logros de la artista de 24 años de edad, incluyen tres éxitos número uno en el listado Latin Airplay de Billboard, tuvo un papel protagónico en 'Power Rangers' y participó como estrella invitada en la serie ganadora del premio Emmy, 'Empire'.

Ha realizado giras junto a grandes artistas como Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny, Ozuna, Pitbull y CNCO, entre otros.





ACERCA DE KAROL G

Karol G se ha convertido no solo en un ícono de la cultura pop sino en una potencia importante e influyente en la música latina a nivel global. Ha colaborado con artistas grandes como Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Luis Fonsi, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Quavo, Jonas Brothers y muchos más.

Es la cantautora de los éxitos más importantes de la música latina, incluyendo 'Tusa' junto a Nicki Minaj, la cual se convirtió en la canción latina número uno del 2020, después de un recorrido en la cima de todos los charts globales.

