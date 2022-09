Axl Rose habría pagado una gran cantidad de dinero por el arte del disco 'Use You Illusion' cuando pudo haberle salido gratis. | Fuente: Guns N' Roses Oficial

Hablar de los Guns N’ Roses es también hablar de Alan Niven, una de las voces autorizadas que se desempeñó como mánager de la banda durante sus primeros años, concretamente entre 1986 y 1991. En una entrevista para VWMusic, el exrepresentante del quinteto revivió una anécdota que tuvo como protagonista al disco Use Your Illusion, uno de los más vendidos en la historia del rock.

El álbum salió al mercado en septiembre de 1991 en una edición doble y alcanzó certificaciones múltiples de disco de oro, platino y diamante. Los integrantes del grupo podrían haberse ahorrado una importante suma de dinero por el arte del disco si Niven se enteraba de los planes de Axl Rose.

De acuerdo a su relato, los elementos artísticos empleados para las portadas de los álbumes eran de dominio público, pero el vocalista de la formación estadounidense pagó 75 mil dólares al artista Mar Kostabi para imprimir la imagen en el laureado Use Your Illusion.

"Lo más gracioso que me sucedió es ver a Axl pagar a Kostabi por las pinturas de la portada sin consultarme la idea previamente. (Axl) no sabía que las imágenes eran de dominio público, por lo que no era necesario paga nada para utilizarlas en el merchandising", dijo Niven.

La obra de Kostabi recibió varias críticas en su época, debido a que incluye reinterpretaciones de otras obras consolidadas. En otras palabras, el arte de Use Your Illusion es en realidad un extracto de 'La escuela de Atenas' del renacentista italiano Rafael Sanzio.



Guns N' Roses en Lima: ¿qué canciones incluirá la banda para el concierto del 8 de octubre?

Axl Rose, Slash y Duff McKagan llegaron a Latinoamérica y se alistan para tocar en Lima el sábado 8 de octubre en el estadio de San Marcos, en el marco de la gira “South America: Fall 2022”. Guns N' Roses inició su recorrido por la región presentándose en Brasil, tocando un repertorio con varios hits, algunas sorpresas y la inclusión de covers en homenaje a otros artistas.

La gran sorpresa del repertorio fue el regreso de Don’t Cry, una de las mejores canciones de su discografía, que no fue tocada en Perú en su último concierto. La banda también ha incluido Reckless Life, uno de los primeros temas su carrera, así como Absurd” y Hard Skool, que figuran como las últimas canciones lanzadas por Axl, Duff y Slash como banda en el último año.

El repertorio de Guns N' Roses para este nuevo tramo latinoamericano, que es tocado en un show de casi tres horas, también incluye éxitos como Sweet Child o' Mine, You Could Be Mine, November Rain, Welcome to the Jungle, Civil War, Estranged y Live and Let Die, así como una intensa versión de I Wanna Be Your Dog, de los legendarios Stooges, con Duff McKagan en la voz.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.