Bad Bunny se presentará en el canal de Twitch de Ibai Llanos este jueves 26, al mediodía hora de Perú | Fuente: Bad Bunny / AFP

El jueves 26, a las 12:00 p.m., Bad Bunny estará presente en el canal de Twitch del conocido streamer Ibai Llanos. Así lo ha dado conocer el mismo Ibai a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.

En las primeras horas del día, en sus historias de Instagram, manifestó que tenía una sorpresa: “Quiero amigos, sobre todos los que estáis en casa descansando o sin mucho que hacer, que estéis atentos a Instragram y a Twitter, porque en unos minutos se viene una cosa que ni yo mismo me creo; estoy hasta nervioso solo de pensarlo”.

Horas más tarde, Ibai Llanos subió otra historia donde reveló la noticia: hablará con Bad Bunny, y no solo eso, también jugarán algo. Recordemos que Ibai se hizo conocido por sus transmisiones en vivo de videojuegos.

“Bueno, como habéis visto en la historia anterior, amigos, hoy para mí se cumple un sueño… charlaré un rato con Bad Bunny, también jugaremos algo; él tiene bastantes ganas de jugar a algo y creo que nos echaremos un FIFA muy probablemente”, comentó Ibai.

Hoy cumpliré un sueño que tenía desde hace años.



Esta tarde a las 19:00 en mi canal de Twitch https://t.co/cL2WMcjsI6 charlaré y jugaré un rato a algo con @sanbenito.



Llevo nervioso unos días. Todavía no me lo creo aaaaaaaaaaaaaa aaasaaaaaa pic.twitter.com/qtbJxi3Hnt — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2022

Bad Bunny: el artista favorito de Ibai

Ibai Llanos también comentó en una de sus historias de Instagram que se encuentra muy nervioso, dado que Bad Bunny es su artista favorito, y pidió disculpas de antemano por si dice alguna tontería:

“Estoy muy nervioso, así que por favor disculpadme si hoy digo gilipolleces [estupideces], si no sé lo que digo. Es muy rara para mí esta situación, sabéis que sigo a Bad Bunny desde hace seis años, prácticamente desde que empezó es mi artista favorito desde siempre, que siempre he dicho que quería hablar con él, pero obviamente no es fácil”, señaló.

Son varias las historias de Instagram donde Ibai Llanos ha compartido su emoción y nerviosismo por la charla que mantendrá con Bad Bunny, al punto de señalar que todavía no puede creer que el encuentro con Bad Bunny se vaya a dar, al tratarse de una súper estrella.

"Lo que yo sé y lo que me han dicho es que [Bad Bunny] tiene muchas ganas de venir a Twitch y que está muy emocionado. Así que por esa parte estoy tranquilo", expresó Ibai.

