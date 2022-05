Ibai Llanos tuvo a Bad Bunny como invitado en su canal de Twitch. | Fuente: Twitch

Ibai Llanos hizo realidad uno de sus sueños al tener en su canal de Twitch a una figura musical de renombre mundial. El streamer español tuvo como invitado virtual a Bad Bunny, quien además de demostrar su gusto por los videojuegos, también habló de sus preferencias musicales y del buen momento artístico que atraviesa.

La charla, que se extendió por casi una hora, comenzó con algunos problemas técnicos, pero fue una buena excusa para que Llanos empiece a 'romper el hielo' y hacer un encuentro más ameno y cómodo para su invitado, quien por primera vez, era entrevistado a través de la popular plataforma de live streaming. "Esto es algo diferente, yo nunca había pisado Twitch", dijo el artista.



EL ESTRÉS DEL DISCO

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, fue consultado sobre el éxito que ha alcanzado "Un verano sin ti", su más reciente álbum, que en solo dos semanas de lanzamiento, ha logrado batir numeroso récords en los charts musicales. Al respecto, el artista puertorriqueño dijo sentirse feliz con la respuesta del público, aunque admitió que el disco lo sometió a niveles altos de estrés.

"La gente pensará que lanzar un álbum es algo normal. Yo estaba nervioso a la hora del lanzamiento (del disco), pero ver que a la gente le ha encantado y que el 'feedback' ha sido positivo me pone contento y me quita ese estrés... a veces, hacer lo que te gusta te puede causar estrés porque quieres hacerlo bien, quieres dar lo mejor. Yo soy ese tipo de persona que quiere dar el máximo y llevarlo al límite", comentó.

LA CRISIS DE LOS 20

Bad Bunny admitió que la tristeza lo embargó cuando cumplió los 20 años de edad, luego de experimentar la llamada 'crisis del cuarto de vida'. Actualmente tiene 28 años y asegura que tiene un plan para afrontar la crisis de los 30. "Cuando llegue a los 30 yo voy a traerle juventud a ese número", dijo antes de reflexionar sobre el futuro de su carrera.

"Yo pienso que la juventud está dentro de ti... yo creo que la gente envejece de acuerdo a lo que vive. Yo siempre haré música, a mí me encanta la música, hago música desde los 14 años cuando nadie sabía de mi existencia y haré música por siempre, que la publique es otra cosa, no creo que esté tirando reggaetón a los 65 años", declaró.

Además de la música, el astro de la música también está enfocado en su carrera como actor. Actualmente se alista para el lanzamiento de su próxima película 'Bullet Train', donde comparte roles con Brad Pitt. Igualmente, adelantó que muy pronto rodará las escenas de "El muerto", producción que lo convierte en el primer actor latino en protagonizar una película de acción de Marvel.

GUSTOS MUSICALES

Sobre sus gustos musicales, el intérprete de 'Yonaguni' fue claro al señalar que escucha de todo, incluso reveló que, de vez en cuando, se anima a escuchar sus discos; aunque prefiere hacerlo en discotecas o en momentos que le provoque hacerlo, nunca durante una cena o ceremonia.

"Cuando yo hago los discos me gusta escucharlos en las plataformas, normalmente lo hago una vez y ya no los vuelvo a escuchar. Pero este (Un verano sin ti) es el primer disco que hago y me encanta escucharlo más de una vez", explicó antes de revelar el playlist de artistas que escucha actualmente, entre ellos figuran: Ray Barreto Ismael Rivera, Nirvana, Kanye West, Vico C, Drake, Los Panchos, Rosalía, entre otros.

