Un grupo de artistas demandó a Bad Bunny y a la empresa Rimas Entertainment y Carritos LLC por utilizar la imagen de un mural en el videoclip de 'Ser Bichote' | Fuente: AFP | Fotógrafo: VALERIE MACON

Bad Bunny fue acusado nuevamente de infringir los derechos de autor y tendrá que enfrentar una demanda en la Corte Federal de Puerto Rico. El artista habría utilizado la imagen de un mural sin el consentimiento de sus creadores, a fin de realizar el videoclip de su tema 'Ser bichote'.

La obra, bautizada como "Buenos días canals", aparece como atractivo principal del videoclip de la canción, incluida en el álbum "X100Pre", lanzado por Bunny en 2018. El mural se encuentra en uno de los lugares más reconocidos de ese país, llamado Placita de Santurce.

Además de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, la demanda también alcanza a la productora Rimas Entertainment y Carritos LLC, encargada de grabar el material audiovisual en el mencionado espacio. La pintura se creó como parte de una iniciativa para remozar los edificios del lugar y tardaron poco más de cinco semanas en completarla.

La demanda señala que el cantante utilizó sin permiso la imagen de un mural de Puerto Rico para su video 'Soy bichote'. | Fuente: YouTube

¿QUÉ DICE LA DEMANDA?

"La demanda radicada en la Corte federal para el Distrito de Puerto Rico plantea que los artistas Pedro E. Torres Román, Mario Resende González y Antonio Moll realizaron el mural como parte de un proyecto para revitalizar edificios y espacios abandonados en Santurce. En 2014, los demandantes, para ese entonces residentes de Santurce, decidieron restaurar visualmente la cancha de baloncesto próxima a la Placita de Santurce", dice la demanda que dio a conocer el diario Metro Puerto Rico.

De acuerdo al citado medio, los artistas del mural aseguraron que no fueron contactados por Bad Bunny o la empresa musical para el uso de dicho mural en el videoclip.

"Los demandantes aseguran que, a pesar de los recursos económicos vastos de los demandados y su conocimiento sobre ley de derechos de autor, y de que Bad Bunny es un artista que a su vez depende de su talento creativo para ganarse la vida, ninguno de ellos ha reconocido haber actuado mal ni han compensado a los autores del mural por el uso comercial fraudulento e ilegal de su obra "Buenos días Canals", señala el documento.

EXIGEN COMPENSACIÓN

Ante este panorama, los creadores del arte exigen un juicio por jurado y compensación por los daños reales de los demandados y las ganancias obtenidas como resultado de la conducta infractora, incluidas, entre otras, todas las ganancias de las ventas y otra explotación del trabajo protegido por derechos de autor.

"La obra de arte de los artistas demandantes se muestra en la totalidad del video, que tiene una duración de 3 minutos y 13 segundos... El video 'Ser bichote' tuvo 9,2 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 3 meses y alcanzó 15.422.615 millones de visualizaciones en menos de 10 meses", indica parte de la demanda.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.