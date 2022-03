Bad Bunny pierde millonaria demanda por 'Safaera'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Thais Llorca

En medio del éxito en ventas que ha generado su gira por Latinoamérica, Bad Bunny enfrenta una realidad distinta tras perder una millonaria demanda contra Missy Elliot por el plagio de "Safaera", uno de los más grandes hits del boricua.

La rapera estadounidense demandó al cantante por usar un arreglo original de "Get ur freak on", una canción de su autoría que fue incluida en el disco "Rare essence" de 1995.

EL ÉXITO DE "SAFAERA"

"Safaera", que registra más de 320 millones de reproducciones YouTube y que fue una de las más grandes tendencias en Tik Tok, se incluyó en "YHLOQMDLG", el álbum que el 'conejo malo' lanzó al mercado en febrero de 2020. El tema cuenta con la colaboración de Jowell & Randy y Ñengo Flow, dos estrellas del reggaetón contemporáneo.

Debido al éxito, Elliot demandó al puertorriqueño por haber usado partes de su canción sin cambio alguno. Con esta demanda, la rapera obtiene el 90% de las ganancias de la canción, mientras que Bad Bunny solo obtendrá un 1 % de ganancias, al igual que Jowell, Randy y Ñengo Flow.

En el conflicto legal tuvo que intervenir Noah Assad, fundador del sello discográfico Rimas Entertainment. "Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla", dijo Jowell según el medio Tikitakas.



RÉCORD EN YOUTUBE

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny ha logrado ser el primer artista en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de visitas en YouTube.

Los videos incluyen temas musicales en solitario, "remixes" (remezclas) con otros artistas, liricales y audio, según desprende una imagen del listado de los videos publicado por varias cuentas que detallan información musical del artista en Twitter.

Entre los destacados videos que se incluyen en el listado de YouTube aparecen "Te Boté" (Remix) junto a Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell, y el cual cuenta con sobre 2.289 millones de visitas; "Mayores", "No Me Conoce", "I Like It", "Mia", "Tú No Vive Así", "Si Tu Novio Te Deja Sola", "Dákiti" y "Ahora Me Llama".

