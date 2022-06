"Proof", el último álbum de BTS, ocupa el primer lugar del Billboard, pese a su anuncio de separación temporal. | Fuente: Instagram / BTS

El 10 de junio, BTS lanzó “Proof”, disco triple que reúne lo mejor de la agrupación coreana. Sin embargo, esta noticia fue “opacada” a los pocos días, después de que sus siete miembros anunciaran su separación temporal, para enfocarse en sus carreras como solistas.

A pesar de esto, “Proof” ha debutado en el primer lugar del ranking Billboard, como lo comunicó la revista del mismo nombre. Con este logro, serían seis los discos de BTS que han alcanzado la posición más importante de este chart.

¿Cuántas unidades ha vendido “Proof” de BTS?

La agrupación coreana ha vendido el equivalente a 314 mil unidades de su nuevo disco en los Estados Unidos, según el conteo de la empresa Luminate, que cerró el jueves 16 de junio. Con ello, BTS registra las mejores ventas de discos de una agrupación.

Buena parte de estas ventas son unidades físicas en CD (266 mil), lo cual es sorprendente para los tiempos actuales, donde las plataformas digitales son las dominantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la versión en CD tiene 48 canciones, mientras que la compartida en streaming, solo 35. Estos 13 temas exclusivos son, en su mayoría, demos.

Jungkook de BTS y Charlie Puth anuncian canción juntos para el 24 de junio

Recientemente, los integrantes de banunciaron una pausa temporal como agrupación, para enfocarse en sus carreras individuales. Y parece que no quieren perder tiempo, como es el caso de Jungkook, que acaba de anunciar su participación junto con el cantante estadounidense Charlie Puth.

“Left and right” es una canción que Puth sacó seis años atrás y que ahora tendrá una nueva versión en la que participará el cantante coreano.

En un divertido video se ve a Charlie Puth hablando por teléfono con Junkook y preguntándole cómo sonarían determinadas partes de su canción cantadas por él, a lo que el ex BTS accede “Seguro, eso es fácil”, y de inmediato prueba cantar el coro de la canción: “Memories follow me left to right” (“Las memorias me siguen de izquierda a derecha”), así como otros fragmentos, con divertidas mímicas de por medio. “Esto va a estar loco”, finaliza Charlie Puth.

La canción saldrá en plataformas digitales el 24 de junio, después de que el estadounidense dijera que si llegaba a los 500 mil pre-guardar, soltaría la canción en esa fecha. Los seguidores de estos artistas pueden también pre-ordenar una copia física del sencillo en la página oficial de Charlie Puth.

What if Jungkook sang Left and Right with me? Pre-save link in bio. pic.twitter.com/cM77n5D9Ly — Charlie Puth (@charlieputh) June 17, 2022

