Cardi B anuncia que planea incursionar en la política. | Fuente: AFP

La estrella de rap Cardi B está considerando la idea de iniciar una carrera política, y dice que podría "mover la mesa" en el Congreso de Estados Unidos.

"Creo que quiero ser una política. Me encanta el gobierno, incluso aunque no esté de acuerdo con el gobierno", dijo el fin de semana en Twitter la artista que proviene del Bronx, en Nueva York.

"Siento que si regreso a la escuela y me concentro puedo ser parte del Congreso. Solo necesito un par de años en la escuela y podré mover la mesa", dijo la rapera conocida por éxitos como "Bodak Yellow", "Money" y "I Like It said".

La estríper que se convirtió en estrella de rap ya tiene un pasado político. En 2016 se hizo famosa por motivar a sus fans con un video lleno de groserías en donde decía "vota por papi Bernie", y alertaba también a las mujeres extranjeras. "Serán deportadas si Trump es presidente", dijo.

La cantante también está detrás de la nominación presidencial de Sanders, especialmente al reunirse con el senador de Vermont en un salón de manicura para discutir el aumento del salario mínimo, la cancelación de la deuda de estudiantes y el cambio climático.

A los 27 años tiene la edad para cumplir con la ley para presentarse a la Cámara de Representantes, que establece como mínimo los 25 años. Tendría que esperar a cumplir 30 años para lanzar una candidatura al Senado y 35 para presidente.

Sus seguidores elogiaron las reflexiones política que la ganadora del Grammy hizo en redes sociales: "¡No necesitas volver a la escuela si no quieres hacerlo! Puedes aprender de la gente que ya está en movimientos de lucha, y leer de eso por tu cuenta o con otros. Serías genial", dijo en Twitter la usuaria Natalie Shure.

El año pasado Cardi B, de padre dominicano y madre de Trinidad y Tobago, estalló cuando Donald Trump cerró el gobierno y mandó a su casa temporalmente a muchos empleados federales, en medio de un enfrentamiento entre el presidente y los demócratas del Congreso.

"Nuestro país es un infierno ahora mismo", dijo entonces la artista. "Siento que necesitamos tomar alguna acción".