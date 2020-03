Bono, vocalista de U2, compuso un tema a favor de quienes luchan contra el COVID-19. | Fuente: EFE

El nuevo coronavirus ha convocado una ola de solidaridad en el mundo del entretenimiento. Entre donaciones y llamados de conciencia a quedarse en casa, Bono, vocalista de la banda U2, decidió componer un tema a favor de quienes luchan contra la expansión del COVID-19.

Así lo dio a conocer a través de las redes sociales de la agrupación. “Let Your Love Be Known” es el título de la canción que el cantautor entonó inspirado por la situación que viven actualmente los italianos, una de las sociedades más afectadas por el contagio del virus.

Acompañado por un piano, Bono cantó este sencillo mediante un video casero. “Para los italianos… para los irlandeses”, escribió al inicio de la leyenda que acompaña este videoclip, compartido en la cuenta de Instagram de U2. “Para cualquiera que está en una situación complicada este día de San Patricio y sigue cantando”, añadió.

UNA BALADA PARA LOS TRABAJADORES DE SALUD

Conocido por enviar mensajes de apoyo en situaciones difíciles, con “Let Your Love Be Known”, Bono se sumó con esta melancólica balada a describir el contexto generado por el COVID-19. Calles vacías y la sensación de aislamiento se transmite en la letra y la melodía de esta canción.

Pero también es un tema en honor a quienes luchan contra el avance del nuevo coronavirus. “Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos”, concluyó el cantautor irlandés en la publicación.

Como se recuerda, en el 2017, U2 lanzó “Songs of Experience”, su último disco. Por ello, el reciente tema fue recibido con gran entusiasmo entre sus seguidores, la mayoría italianos, quienes felicitaron la iniciativa de Bono.

Asimismo, el vocalista de la banda es el primer artista en dedicar un sencillo a favor de las personas que padecen y combaten este virus. El resto de músicos, como Chris Martin, James Blunt, entre otros, ofrecieron recientemente conciertos online.