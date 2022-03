Paquita la del Barrio reveló que no ha escuchado la música de Daddy Yankee, pero sí le entusiasma ser parte de su última gira. | Fuente: Composición

Tras confirmar que realizará su última gira mundial, Daddy Yankee se presentará en diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo, en su concierto de despedida en México, Paquita la del Barrio se presentará con él.

"Tengo entendido que sí (participaré en el tour de Daddy Yankee); yo estaba en Veracruz. La invitación llegó por medio de Paco (Torres, su representante)", mencionó la artista al programa de televisión De primera mano.

Sin embargo, Paquita la del Barrio reveló que no ha escuchado las canciones del reguetonero puertorriqueño; no obstante, no duda en estar presente en la gira. Pero sí descartó hacer una colaboración con él.

"Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío. Cada quien lo nuestro", sentenció la mexicana.

Daddy Yankee se presentará por última vez en Perú

El lunes 28 de marzo se realizó la preventa de "La última vuelta", el concierto de despedida de Daddy Yankee, quien se presentará en el estadio Nacional de Lima el 18 de octubre.

Más de 300 000 personas hicieron la cola virtual en la plataforma digital de Teleticket. En casi tres horas, se agotó el total de entradas en preventa, establecidas para el lunes y el martes.

De esta manera, Daddy Yankee confirma la vigencia de su legado y la gran aceptación que tiene en el público peruano. No en vano son mas de 32 años de trayectoria que se coronan hoy, con una gira de despedida y también con el exitoso estreno de su último álbum titulado “Legendaddy”.

Cabe recalcar que ahora solo queda una última chance de compra de tickets, y esta se dará el miércoles 30, cuando se ejecute la venta regular desde las 9:00 a.m. también en la web de Teleticket.

