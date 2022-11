Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki, es un rapero y compositor argentino, es considerado la voz líder de la música trap en Argentina. | Fuente: Twitter | BZRP

El productor argentino Bizarrap confirmó que la sesión #50 de su galería musical estará a cargo del artista del momento Duki. Cabe resaltar que el intérprete ya había revelado en su concierto en el estadio Vélez.

Mauro Ezequiel Lombardo –su nombre verdadero– era el más voceado, sin embargo, para generar intriga, Spotify y Biza compartieron un clip desde el estudio de grabación donde ocurre un corto circuito.

En ese momento, los instrumentos cobran vida y empiezan a hablar entre ellos. Cabe resaltar que el streamer Ibai, Coscu y Luisito Comunica prestaron sus voces para darle más realismo a los objetos.

“Tranquilos, el otro día estuve con el Biza haciendo un beat nuevo, no puedo decir para quien, pero lo único que puedo decir es que se viene la Session 50, no digan nada porque nos pueden estar escuchando”, se escucha decir previo al anuncio. En la imagen que publicó Bizarrap en sus redes sociales junto al artista argentino, Bad Bunny no dudó en comentar que se siente ansioso por escucharlo: "Me voy a dormir ya para que sea mañana (hoy)". ¿Se animará a hacer su sesión musical?

¿Cuándo y a qué hora sale la sesión #50 de Duki?

La sesión #50 de Duki saldrá a las 7 p.m. (hora peruana) este miércoles 16 de noviembre.

Las Music Session de Bizarrap

A la fecha, el DJ Bizarrap ha lanzado un total de 52 sesiones con exponentes de la música urbana hispanoamericana. Todo inició hace tres años, cuando se juntó con el 'freestyler' argentino Lucas Lautaro Helou, más conocido como Kodigo, para lanzar la primera de sus sesiones, y desde entonces se ha mantenido imparable.

Por su cabina de grabación han pasado muchas celebridades del mundo 'freestyle', como Bhavi, Trueno, Zanto, Mesita, Cazzu, entre otras. También han colaborado con el productor de la gorra y los lentes, otras estrellas de la música latina como Nathy Peluso, Nicki Nicole, Nicky Jam y Anuel AA.



Pero quizás el momento más aclamado de Bizarrap fue la sesión que grabó con Residente —la número 49—, en la que el puertorriqueño le tiró algunas letras afiladas a J Balvin que consiguieron viralizar el nombre del argentino. Otras sesiones resaltantes son las de Paulo Londra, Villano Antillano y, por supuesto, Quevedo quien manifestó que quiso eliminar el estribillo que dice "Quédate", la más coreada de su canción, sin embargo, el productor le recomendó algo: "No, amigo, esa es la mejor parte".

Según Quevedo, los motivos para eliminarla es que no le parecía que fuera para un BZRP Music Session. "A mí me encantaba el estribillo de 'Y nos fuimos en una...', ese me molaba mucho la melodía y me parecía como más arriba", señaló el cantante. Y agregó que el "Quédate" le parecía muy afín a un tema futbolero, como un "Waka Waka", pero se quedó y actualmente es un hit.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.