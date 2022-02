Rosalía mezcla reguetón, jazz y motos en el videoclip de 'Saoko' | Fuente: Facebook | Rosalía

Rosalía estrenó el videoclip de su tema "Saoko", un sencillo que combina el reggaetón con sintetizadores y una ligera base de jazz y que sirve como presentación del anticipado "Motomami", disco que saldrá a la venta el 18 de marzo.

En el video, lanzado en la plataforma de YouTube y distintas redes sociales, la española recorre una ciudad norteamericana junto a un grupo de motociclistas que no dejan de realizar acrobacias, pese a ser perseguidas por la policía.

LA INFLUENCIA DE DADDY YANNKEE Y WISIN

Tanto en su título como en su base principal, "Saoko" toma referencias de un tema homónimo que Daddy Yankee y Wisin lanzaron en 2004 y que como gancho repetía el verso "saoko, papi, saoko" con el que Rosalía arranca su canción.

"Samplear a Wisin y Daddy Yankee es, para mí, el homenaje más directo que puedo hacer al reguetón clásico, un género que amo y que es una constante inspiración a lo largo de todo el proyecto de 'Motomami'", aseguró la artista en el comunicado que acompaña el lanzamiento.

LA MEZCLA DEL JAZZ CON EL REGGAETON

La española, que ya adelantó que su nuevo proyecto será experimental, rompe los esquemas del género urbano al introducir una base de jazz en mitad de la composición, alterada también por unos fuertes sintetizadores. "Antes de empezar este tema no dejaba de pensar que quería ver toques de jazz en un tema de reggaetón", admitió la artista.

En cuanto a la letra, Rosalía celebra la "transformación" que lleva abanderando desde que debutó con los clásicos del flamenco en "Los Ángeles" (2017), para luego lanzarse a la vanguardia con "El Mal Querer" (2018) e incluso triunfar en el reguetón gracias a "Con Altura" (2019).

En los apenas 2 minutos y 20 segundos que dura el tema, la española repite mantras como "me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo", pero deja claro que tiene los pies en el suelo: "Sé quién soy a donde voy, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía".

LAS REFERENCIAS DE "SAOKO"

Aun así, el videoclip dirigido por Valentin Petit retoma el interés de la cantante por el género urbano, aunque cambia el paisaje de la España industrial que inspiró "Malamente" por el imaginario estadounidense.

Las referencias más cercanas a "Saoko" en la carrera de Rosalía son la agresiva "A Palé", que interpretó en los Latin Grammy de 2019, y sus colaboraciones con Tokischa y Arca.

Sobre "Motomami", su tercer disco, Rosalía ya había presentado "La Fama", una bachata en la que colabora The Weeknd, y avanzó unos segundos de "Hentai", recibidos con cierto revuelo, y de "Bulerías", en lo que parece un regreso al flamenco.

(Con información de EFE)

