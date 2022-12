Lalo Rodríguez falleció a los 64 años. | Fuente: Facebook

El cantante Lalo Rodríguez fue hallado sin vida este martes 13 de diciembre en un edificio de la ciudad de Carolina, en Puerto Rico, informa Telemundo. Según información preliminar, una llamada al 911 alertó a las autoridades del lugar, quienes lograron identificar el cuerpo del interéprete de 'Ven, devorame otra vez' con la ayuda de un familiar.

Se desconoce la causa de su muerte, pero las investigaciones están a cargo de Instituto de Ciencias Forenses (ICF). El salsero tenía 64 años y en noviembre tuvo que ser hospitalizado, tras ser hallado en "estado catatónico", de acuerdo a varios medios.

Hace unas semanas, Rodríguez se dirigió a sus fanáticos por medio de un audio que fue difundido por Wapa.TV de Puerto Rico, afirmando que se encontraba en recuperación luego de estar hospitalizado.

"Este es Lalo Rodríguez, enviándole un saludo a todos mis fanáticos amigos. Todas las personas que han estado preocupadas por mi salud, me comunico para decirles que ya no estoy intubado, estoy en recuperación y prontamente me verán en video para que vean que estoy bien... agradezco todas las muestras de cariño y toda la preocupación que tuvieron hacia conmigo. Los quiero mucho, Dios los bendiga", expresó en esa oportunidad.

Trayectoria

Ubaldo Rodríguez Santos, su nombre real, comenzó su carrera musical a sus 12 años al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

A sus 16 años debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado 'The Sun of the Latin Music', el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

Lalo Rodríguez trabajó después en la producción 'Tommy Olivencia Introducing Lalo Rodríguez y Simón Pérez', lo que le valió su segundo premio Grammy anglosajón, convirtiéndose en el primer cantante latino en ganar dos gramófonos.

Años más tarde lanzó 'Un nuevo despertar', en el que se incluyó 'Ven devórame otra vez', compuesta por el dominicano Palmer Hernández, su mayor éxito a nivel internacional y por más de un año figuró en la lista de la revista Billboard.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.