Flow La Movie: productor de reguetón fallece en un accidente aéreo | Fuente: Facebook | Flow La Movie

Un accidente aereo acabó con la vida de José Ángel Hernández, mejor conocido en el género de la música urbana como Flow La Movie. El productor de reggaetón puertorriqueño, viajaba con su mujer Debbie Jiménez y otros cuatro familiares, entre ellos dos niños.

En total murieron nueve personas en el accidente, incluyendo dos tripulantes dominicanos, uno venezolano y los seis pasajeros con pasaporte estadounidense.

El vuelo partió del aeropuerto de La Isabela, en Santo Domingo, y tenía destino Orlando, Florida (EE.UU.), pero se desvió tras despegar por un problema técnico y se estrelló al tratar de hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo.

ARTISTAS LAMENTAN SU MUERTE

Numerosos artistas del género urbano, como Don Omar y J Balvin, mostraron en sus redes sociales su pesar por el fallecimiento del Flow La Movie.

Don Omar trabajó recientemente con Flow La Movie, quien estaba promocionando el tema "Se menea" junto a Nio García, lanzado hace aproximadamente un mes.

"Lamentable tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego", dijo en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el cantante colombiano J Balvin agradeció el trabajo del productor y publicó varias fotografías junto a él. "José Ángel, gracias por tu vibra en alta siempre!! Descansa en paz", escribió.

SUS LOGROS

El fallecido productor estaba detrás de las carreras artísticas de intérpretes como Nio García y Casper Mágico y de éxitos globales como "Te boté Remix", con Bad Bunny, "Am Remix" y "La Jeepeta Remix".

Según la revista Billboard, Flow la Movie ocupaba la posición número 10 en el listado de Hot Latin Songs Imprints, mientras que en Spotify logró el puesto número 5 en el Top 10 de Productores del año, destacando en países como Argentina, México, Chile y Colombia.

(Con información de EFE)

