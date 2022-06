Taylor Hawkins falleció el pasado 25 de marzo en Colombia. | Fuente: Foo Fighters | Fotógrafo: Andrew Ogilvy

Foo Fighters volverá a los escenarios para realizar dos presentaciones en honor a su baterista Taylor Hawkins, quien falleció el pasado 25 de marzo, horas antes de participar en el Festival Estéreo Pícnic de Colombia.

Luego de dos meses de duelo, la banda utilizó sus redes sociales para anunciar la fecha de los dos conciertos: el primero será el 3 de septiembre en el emblemático estadio de Wembley en Inglaterra, mientras que el segundo está confirmado para el 27 de septiembre en el Kia Forum, en Los Ángeles.

Las entradas para cada presentación saldrán a la venta el próximo 17 de junio. La agrupación también informó que las alineaciones de cada espectáculo se anunciarán en breve.

"Para nuestro querido amigo, nuestro rudo compañero de banda, nuestro amado hermano... Foo Fighters y la familia Hawkins te traen los conciertos tributo a Taylor Hawkins", indica el anunció que la banda liderada por Dave Grohl.

VIUDA DE TAYLOR HAWKINS AGRADECE EL APOYO DE LOS FANS

Al respecto, la viuda del músico, Alison Hawkins, compartió un comunicado a nombre de toda su familia, agradeciendo las continuas muestras de apoyo y solidaridad que han recibido después del deceso de Taylor.

"Como la esposa de Taylor, y en nombre de nuestros hijos, quiero compartir lo mucho que ustedes significaban para él y cuán dedicado era para que disfrutaran cada presentación. Taylor se sentía honrado al ser parte de los Foo Fighters y valoró su posición de ensueño cada minuto de los 25 años que estuvo con ellos. Consideramos a cada miembro y al equipo extendido de Foo Fighters como nuestra familia", señaló.

LA MUERTE DE TAYLOR HAWKINS

El pasado 25 de marzo, la noticia del repentino fallecimiento de Taylor Hawkins remeció el mundo de la música. Él se encontraba junto al resto de miembros de Foo Fighters en Colombia, donde tocaría en el festival Estéreo Picnic, como parte de su gira por Sudamérica.

Según un comunicado de la Secretaría de Salud de Colombia, Taylor Hawkins fue hospitalizado tras sentir un dolor de pecho. Los médicos del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias explicaron que un equipo de doctores privado ya había atendido al músico.

Tras la muerte del baterista de Foo Fighters, la Fiscalía General de Colombia dio a conocer los resultados del estudio médico forense inicial. Señalaron que se hallaron en la orina de Hawkins diez tipos de sustancias, entre ellas THC (marihuana), así como antidepresivos y opioides.

