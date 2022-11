BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. | Fuente: Twitter

Los fanáticos de BTS celebra el logro de su banda favorita luego de que fueran nominados por tercera vez consecutiva en los Grammy 2023. La banda surcoreana compite en dos categorías con grandes exponentes de la música.

Grammy 2023: Categorías en las que compite BTS

Mejor video musical



- Easy on me- Adele

- Yet to come- BTS

- Woman- Doja Cat

- The heart Part 5- Kendrick Lamar

- As it was- Harry Styles

- All too well: the short film- Taylor Swift

Interpretación de Mejor dúo o grupo Pop:

- Don't Shut me down- ABBA

- Bam Bam- Camila Cabello ft. Ed Sheeran

- My Universe- Coldplay & BTS

- I like you (a happier song)- Post Malone & Doja Cat

- Unholy- Sam Smith & Kim Petras

BTS fue el primer grupo de K-Pop en recibir una nominación

En los Grammy 2021, BTS hizo historia en la ceremonia luego de convertirse en el primer grupo de K-Pop en recibir una nominación en la gala más importante de la música. Desde el 2019, el impacto de los artistas surcoreanos se ha hecho cada vez más presente en el mercado estadounidense, el cual ya se había tardado varios años en reconocerlos.

Hace dos ediciones de los Grammy, organizados este año antes de la pandemia, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook estuvieron presentes para entregar el premio al Mejor álbum de R&B. Sin embargo, recién hoy los integrantes de BTS son reconocidos en la categoría de Mejor performance de un grupo o dúo de pop.

En la competencia para obtener el galardón, la exitosa canción “Dynamite”, de BTS, se enfrentó contra “Un Dia (One Day)”, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy; “Intentions”, de Justin Bieber y Quavo; “Exile”, de Taylor Swift y Bon Iver, y “Rain on Me”, de Lady Gaga y Ariana Grande; quienes fueron las ganadoras en ese entonces.

Cabe destacar que, pese a la poca presencia de agrupaciones de K-Pop en las premiaciones occidentales, esto marca un hito para artistas de Corea del Sur. Otras ceremonias como los MTV Awards, MTV EMAs, entre otras, han demostrado considerar el éxito de las bandas grupales asiáticas.

