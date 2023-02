Harry Styles aceptando el premio a mejor disco del año en los Grammy 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Kevin Winter

Fue la noche de Harry Styles. El cantante británico se llevó el galardón más importante de los Grammy 2023 —el mejor álbum del año— gracias a su disco 'Harry's House', que consiguió imponerse frente a los trabajos de fuertes contrincantes como ABBA, Beyoncé, Bad Bunny, Lizzo, Coldplay, entre otros.

Al subir al escenario, el exintegrante de One Direction dijo: "He estado tan inspirado por cada artista de esta categoría en muchos momentos de mi vida. Los escuché a cada uno de ustedes cuando estuve solo. Y en una noche como la de hoy, es importante recordar que no existe 'ser el mejor'".

"Siempre nos sentamos en el estudio, pensando que vamos a ganar uno de estos", continuó Harry Styles, alzando el fonógrafo que recibió de las manos de una seguidora. "Se lo entregaré a mis colaboradores. Esto no le ocurre a personas como yo, es muy lindo, gracias", concluyó.

En los Grammy 2023, Harry Styles se llevó también los premios a mejor álbum pop vocal e interpretó su éxito 'As It Was', incluido en su trabajo ganador.





Beyoncé, la artista más premiada en la historia de los Grammy

La cantante estadounidense Beyoncé marcó un nuevo hito en la historia de los premios de la Academia de la Grabación al conseguir su cuarto premio en los Grammy 2023. Se convirtió en la artista con más fonógrafos en los 65 años de creación de la gala.

Beyoncé logró romper este récord al llevarse un galardón a mejor álbum de electrónica baile por su disco 'Renaissance', que esta noche también compite en la categoría de mejor álbum del año. La artista ofreció un emocionado discurso, en el que agradeció a su familia y equipo.

Con 31 gramófonos, la reina Bey ya había empatado con el director de música clásica Georg Solti como la artista más premiada de la historia de los Grammys. Hasta la fecha, sin embargo, ya tiene 32 de estos galardones en su haber.

Grammy 2023: Así arrancó la ceremonia de los premios

Desde el Crypto.com Arena, en Los Ángeles (EE.UU.), empezaron los Grammy 2023 este 5 de febrero. En su arranque, el conductor Trevor Noah anunció el primer show de la noche, a cargo de Bad Bunny. El puertorriqueño arrancó por todo lo alto con un tema de su disco nominado 'Un verano sin ti'.

Solo vestido con un polo blanco, un jean y una gorra, el 'Conejo Malo' conquistó a la audiencia con un espectacular número en el que cantó primero 'El apagón' y luego 'Después de la playa'. "Yo quiero saber si los Grammy están listos para la verdadera fiesta", dijo el cantante mientras actuaba.

La canción llegó a calar tanto entre el público, que incluso se pudo ver a Taylor Swift moviéndose al ritmo de Bad Bunny. "¡Qué viva la música latina!", señaló el artista, que en los Grammy 2023 hizo historia al ser el primer nominado en nuestro idioma que compite en la categoría de mejor álbum del año.





