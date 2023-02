Lizzo pronunció un emocionante discurso durante los Grammy 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Kevin Winter

Una noche increíble para la cantante Lizzo. En los Grammy 2023, la artista estadounidense se llevó el premio a mejor grabación del año gracias a su tema 'About Damn Time'. Al subir al escenario, pronunció un discurso inspirador, en el que agradeció a dos artistas decisivos para ella: Prince y Beyoncé.

"Quiero dedicar este premio a Prince. Cuando lo perdimos, decidí dedicar mi vida a hacer música positiva", señaló la intérprete de 34 años. Agregó que en algún momento de su vida no se sentía comprendida, pero apostó por mantenerse "real" a sí misma. "Quería que el mundo fuera un mejor lugar", dijo.

"Ahora miro a mi alrededor y estas canciones que hablan de amar nuestros cuerpos y sentirnos cómodas en nuestras pieles, sentirnos bien, estoy orgullosa de ser parte de eso", afirmó Lizzo.

"Porque en un mundo donde hay mucha oscuridad y cosas aterradoras, la gente no solo pueda hacer el bien, si no ser el bien, manténganse fieles a sí mismos y atraerán personas que van a apoyarlos", añadió.

Lizzo a Beyoncé: "Me cambiaste la vida"

Hacia el final de su mensaje en los Grammy 2023, Lizzo agradeció a sus productores, su equipo, su familia y esposo, quien la "mantiene con los pies en la tierra". Por último, se dirigió a Beyoncé, con quien competía en esta candidatura.

"Beyoncé, cuando estaba en tercer grado, me salí de clases para verte. (...) Ahora estoy llorando. Me cambiaste la vida. Cuando cantaste ese medley gospel, la forma en que me hiciste sentir, pensé: 'yo quiero hacer sentir a la gente así con mi música'. Eres la artista de nuestras vidas, te amo", dijo.

Emocionada, Beyoncé le hacía gestos de apoyo a su contrincante en la categoría de mejor álbum del año. Lizzo, para cerrar su discurso, dijo con un grito: "¡Y gané un Grammy!". Su tema, cabe recordar, se impuso ante los sencillos de ABBA, Adele, Mary J. Blige, Brandi Carlile con Lucius, Doja Cat, Steve Lacy, Kendrick Lamar y Harry Styles.

Beyoncé, la artista más premiada en la historia de los Grammy

La cantante estadounidense Beyoncé marcó un nuevo hito en la historia de los premios de la Academia de la Grabación al conseguir su cuarto premio en los Grammy 2023. Se convirtió en la artista con más fonógrafos en los 65 años de creación de la gala.

Beyoncé logró romper este récord al llevarse un galardón a mejor álbum de electrónica baile por su disco 'Renaissance', que esta noche también compite en la categoría de mejor álbum del año. Al subir al escenario para recibir su reconocimiento, se tomó un respiro para no quebrarse.

"Solo quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Jhonny, que no está aquí, pero está en espíritu. Quiero agradecerle a mi padre, a mi madre, por amarme y apoyarme; a mi hermoso esposo; a mis tres hijos que están en casa mirando, y también a la comunidad queer por su amor y por abrazar este género. Dios los bendiga, gracias a los Grammy", dijo.

Con 31 gramófonos, la reina Bey ya había empatado con el director de música clásica Georg Solti como la artista más premiada de la historia de los Grammys. Hasta el momento, sin embargo, ya tiene 32 de estos premios en su haber.

