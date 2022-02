Harry Styles cumple 28 años este primero de febrero. | Fuente: Instagram / Harry Styles

Este primero de febrero, Harry Styles cumple 28 años, 12 de los cuales están marcados por una meteórica carrera, que se inició en el reality de canto The X-Factor, y que continuó con la formación de la boy band One Direction. Hoy, como solista y actor, es uno de los artistas más populares y versátiles del momento.

Por ello, hemos seleccionado diez momentos de la carrera del artista, no solo significativos para él, sino también para sus seguidores en el Perú, uno de los destinos de su gira "Love on Tour", que aterriza en Lima este 29 de noviembre.



1994: Nace Harry Styles

Harry Edward Styles nació el 1 de febrero de 1994, en el pueblo de Redditch, en Inglaterra. Sus padres son Desmond Styles y Anne Twist. Asimismo, tiene una hermana mayor llamada Gemma. De chico, su abuelo le regaló una máquina de karaoke, donde grabó algunos covers. Años después fue el vocalista de la banda White Eskimo, con la que ganó un “duelo de las bandas”.

Harry Styles junto con sus compañeros de White Eskimo.

2010: The X-Factor y formación de One Direction

Por sugerencia de su madre, en abril de 2010, Harry Styles audicionó para el reality de canto The X-Factor, donde interpretó "Isn't She Lovely" de Stevie Wonder, que le permitió pasar a la fase de entrenamiento, la cual no llegó a superar. Sin embargo, allí conoció a otros cuatro jóvenes: Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Así, nació One Direction, que volvió al programa en la categoría de grupos y llegó a la final, quedando en tercer lugar.













2012: Romance con Taylor Swift

A mediados del 2021, Harry Styles y Taylor Swift tuvieron un relación fugaz, pero intensa, marcada por las canciones que se dedicaron mutuamente tras su alejamiento. La cantante estadounidense le dedicó hasta tres canciones al británico, de las que "I Knew You Were Trouble" ("Sabía que eras un problema") fue la más conocida. Mientras que el británico le habría escrito "Two Ghosts" ("Dos Fantasmas"). En la edición 2021 de los premios Grammy, ambos se reencontraron y se les vio hablando como buenos amigos.





2014: One Direction se presenta en Lima

El 27 de abril, One Direction dio un concierto en Lima. Para entonces, la banda liderada por Harry Styles habia sacado tres álbumes "Up All Night" (2011), "Take Me Home" (2012) y "Midnight Memories" (2013), los cuales ocuparon los primeros lugares de los rankings mundiales. 40 mil personas se congregaron esa noche en el Estadio Nacional, donde interpretaron 23 temas. Durante esta visita, Harry Styles y Liam Payne visitaron Cusco, y se tomaron fotos en Machu Picchu.

2016: Inicio de su carrera como solista

Tras la separación de de One Direction, Harry Styles firmó un contrato con Columbia Records, a mediados del 2016. También sacó su propio sello discográfico, Erskine Records, a través del cual sacó su primer single "Sing of Time", en marzo del 2017 y, dos meses después, su primer disco homónimo, con el que alcanzó el primer lugar de los principales rankings musicales del mundo.

2017: Debut actoral en "Dunkerque" y su paso por Marvel

Si bien la película bélica "Dunkerque" fue grabada en el 2016, se estrenó en el 2017, marcando el debut actoral de Harry Styles, que interpretó a Alex, un joven soldado que forma parte de la famosa evacuacuón que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. En el 2021, también tuvo un rol en la película de Marvel "Eternals", donde hizo de Eros. Y se ha anunciado su participación en "Don't Worry Darling", thriller que se estrena este año y que ha sido dirigido por su actual pareja Olivia Wilde.

2018: Nueva imagen Gucci

En un estilo retro, que hizo alusión a películas inglesas de los años sesenta, Harry Styles se lució con trajes de la reconocida casa de diseño italiana Gucci, para una campaña. Como se sabe, el cantante británico es considerado un ícono de la moda y no ha dudado en experimentar en su modo de vestir, incluso, llegando a incorporar atuendos y accesorios que son más usados por las mujeres.

2019: "Fine Line", su segundo álbum

En diciembre de 2019, Harry Styles lanzó su segunda producción discográfica, "Fine Line", de la mano de Columbia y Erskine Records. "Lights Up" fue su primer single, que debutó en tercer lugar en los charts británicos. Nuevamente, el disco estuvo en el primer lugar de rankings como Billboard, y se hizo de premios como el American Music Awards en la categoría de mejor álbum de por/rock.

2021: Romance con Olivia Wilde

En enero de 2021, Harry Styles y la actriz y directora Olivia Wilde fueron vistos juntos por primera vez. En setiembre del año anterior, Harry reemplazó a Shia LeBoeuf en uno de los roles protagónicos de "Don't Worry Darlings", y en noviembre Olivia hizo oficial su separación del actor Jason Sudeikis, con quien tiene dos hijos. Styles y Wilde se llevan diez años de diferencia, y desde que anunciaron su noviazgo, se han mostrado como una pareja sólida.

2022: Concierto en Lima

El 29 de noviembre de este año marcará un nuevo capítulo en la carrera artística de Harry Styles, que volverá a Lima, esta vez para presentarse como solista en el Jockey Club del Perú. En pocas horas, se agotaron las entradas puestas a la venta para esta fecha de su gira "Love On Tour", con el cual el cantante británico vuelve a los escenarios tras la pandemia.

