J Balvin fue víctima de hackeo masivo de cuentas de YouTube y los responsables subieron la tiradera de Residente. | Fuente: Composición

La polémica entre J Balvin y Residente continúa. Esta vez, unos hackers se infiltraron en la cuenta de YouTube del colombiano y subieron la tiradera del exCalle 13 en su cuenta.

Los seguidores del intérprete de “Azul” estuvieron etiquetando al artista para que explique por qué había compartido este tema que remeció la industria musical, sin embargo, se resolvió que no fue él quien se encargó de subir ese video.

No obstante, J Balvin fue víctima de hackeo masivo. Así como él, varios artistas también pasaron por lo mismo como Daddy Yankee, Ariana Grande, Justin Bieber, Michael Jackson, Eminem y más.

De acuerdo con información de medios internacionales, los responsables de este delito se les atribuye a ‘Los Pelaos’, un grupo que busca viralizar el contenido de Paco Sanz, un español que fue condenado por estafa tras pedir donaciones por su falsa enfermedad.

Hackean la cuenta de YouTube de J Balvin y ponen la tiradera de Residente. | Fuente: Captura de YouTube

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE RESIDENTE Y J BALVIN?

El inicio del pleito empezó cuando el artista colombiano invitó a todos los cantantes de la industria urbana a 'boicotear' los premios Latin Grammy 2021, según afirmó, debido a la poca atención que los organizadores le daban al género urbano.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. PD Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido", dijo el colombiano en aquella ocasión.

La petición no fue bien recibida por Residente, quien criticó la posición de Balvin. Sin embargo, es sabido que el puertorriqueño es un gran admirador de Rubén Blades y no iba a permitir que su reconocimiento como Persona del Año en la ceremonia fuera opacado por terceras personas, por esa razón, le afectó tanto que J Balvin llamara al boicot de estos premios.

"Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin", respondió Residente en aquella oportunidad en un video.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.