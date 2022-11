Joan Manuel Serrat inició su carrera en 1965, cuando lanzó su primera grabación, titulada "Una guitarra". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Joan Manuel Serrat consideró este miércoles que los también españoles Rosalía y C. Tangana, ambos con una gran proyección internacional, son "dos artistas excepcionales" que han trabajado "con mucha inteligencia", y auguró para ellos un "muy largo recorrido".

"Son artistas muy jóvenes pero muy cuajados. Son artistas de muy largo recorrido. A poco bien que les vayan las cosas, a menos que se les tuerzan", señaló el cantautor catalán, de 78 años, en una rueda de prensa en Buenos Aires, al inicio del tramo argentino de su gira de despedida de los escenarios.

Serrat consideró que Rosalía y C. Tangana han trabajado "con mucha inteligencia" y son "muy completos", aunque también quiso destacar que hay otra generación "más grande" de artistas que, sin tener una dimensión tan internacional como ellos, también tienen su valor.

La época de las fusiones

Convencido de que el momento musical actual es "muy interesante", Joan Manuel Serrat afirmó que en sus inicios, hace 50 años, "se separaba todo con más facilidad".

"Ahora hay una gran fusión, hermanamiento, lío, llámalo como quieras, entre fórmulas musicales, y también resultados musicales. Cosas que uno no acaba de entender muy bien, pero el tiempo ya se ocupa de colocarlas en su lugar", agregó.

Consultado por el espacio que actualmente hay para los cantautores, y si se imagina cómo sería, en su caso, empezar en el mundo actual, Serrat dijo que "al menos interesante sí sería".





"He tenido una vida muy satisfactoria personal y artísticamente. He sido un sobreviviente en muchos casos y una persona que ha conocido lo que un hombre espera conocer en esta vida de una manera muy satisfactoria. Si me dieran la oportunidad de empezar, yo renunciaría, diría que no quiero. Pero hay que reconocer que es goloso", consideró.

"Yo fui resultado de un tiempo y de unas circunstancias, y ese tiempo y circunstancias son las que me hicieron tomar este camino", aclaró, para subrayar que ahora la realidad y sus fantasías "tal vez no casarían bien en ese futuro hipotético", que es la actualidad.

Joan Manuel Serrat en Lima

El próximo 16 de noviembre, Joan Manuel Serrat regresará a nuestro país como parte de su gira de despedida 'El vicio de cantar 1965-2022', con un concierto que se realizará en Lima, en el Plaza Arena del Jockey Club, el próximo 16 de noviembre.

El adiós definitivo de los escenarios de este destacado artista ofrecerá al público peruano lo mejor de su prolífica y reconocida carrera en un show que sin duda apunta a ser uno de los mejores espectáculos de este año.

Temas considerados clásicos de la canción hispana como 'De vez en cuando la vida', 'Hoy puede ser un gran día', 'Esos locos bajitos', 'Penélope' y 'Aquellas pequeñas cosas', entre otros, no faltarán en el repertorio que ofrecerá Joan Manuel Serrat a sus más fieles seguidores.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.