Las colombianas Karol G y Shakira se unieron por primera vez en la canción "TGQ". | Fuente: Composición (Instagram)

Uno de los temas más esperados de "Mañana será bonito", el próximo disco de Karol G que verá la luz el 24 de febrero, es su primera colaboración con su compatriota Shakira. Bajo el título de "TQG" (Te quedó grande), el sencillo saldrá en medio de rumores sobre si hay nuevas indirectas a Gerard Piqué, como las que hubo en el "Music Session #53".

En entrevista con The New York Times, la cantante de 32 años confesó que desde hace buen tiempo que entre ella y Shakira se envían temas. Pero no fue hasta que la escuchó cantar sobre su ruptura con el exfutbolista que se le ocurrió compartir una pista con su compañera, ya que en su nuevo proyecto ella también se encontraba "soltando mucha rabia".

Según Karol G, la reacción de su colega al escuchar su canción fue de empatía. "Ella me dijo: 'Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo". Así, las dos se pusieron a trabajar juntas hasta completar el tema, una "balada en clave menor con tintes de reguetón", de acuerdo con la publicación estadounidense, que "bulle de solidaridad entre mujeres".

Karol G: "Estoy siendo muy abierta con este álbum"

En otro momento de la entrevista, Karol G admitió que "Mañana será bonito" es un proyecto en el que ha dejado aflorar diversos estadios de su vida emocional, algunos de ellos producidos por su ruptura con el reggaetonero Anuel AA en 2021. De ahí que muchas de las canciones que compuso para el disco estén marcadas por la "rabia, tristeza, tusa, relaciones tóxicas".

Aunque al principio había hecho un total de 60 temas, hubo un proceso de criba tras el cual finalmente quedaron 17. "Estoy siendo muy abierta con este álbum y eso me asusta un poco, porque no soy una persona perfecta", admitió la colombiana. "El disco es más Carolina que Karol G. Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras", agregó.

La cantante reconoció, además, que su público llegará a conocer mucho de su "vida personal" con sus canciones. "Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar", explicó.

Portada del nuevo disco de Karol G, que incluye colaboraciones con Shakira, Sean Paul, Romeo Santos y más. | Fuente: Instagram / Karol G

Las colaboraciones de "Mañana será bonito"

En 2021, Karol G estrenó "KG0516", su tercer álbum, que incluyó temas exitosos como "Tusa", "¡Ay, Dios mío!", "Bichota" y "Location". Un punto alto en su carrera que la ubicó en el primer lugar del Billboard Top Latin Albums en su debut y le permitió ganar galardones en ceremonias como Latin American Music Awards, Billboard Music Awards, Premios Juventud, entre otras.

La misma fortuna espera la intérprete que se repita en su nuevo disco, que incluye colaboraciones con Finneas (el hermano de Billie Eilish), Angel Dior, Romeo Santos y Sean Paul. Hasta la fecha, ya ha lanzado algunos adelantos, como "Cairo" (que salió acompañado de un videoclip grabado en Egipto) y "Gatúbela", un dúo con el rapero puertorriqueño Maldy.

"El concepto de este álbum soy yo misma. No quería que la gente pensara que era muy simple o normal. Pero entonces publicamos el anuncio de mi álbum, y ya hay más de 80 millones de visitas en Instagram. Ahora estoy estresada porque creo que las expectativas son muy altas", afirmó Karol G.

NUESTROS PODCASTS



Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones.