A los ídolos se les rinde homenaje en vida. Así lo demostró Lady Gaga en la ceremonia de los Grammy 2022, cuando subió al escenario para interpretar dos de las canciones que grabó junto con Tony Bennett para su álbum en conjunto “Love for Sale”.

Antes de la actuación, la cantante fue presentada por el mismo Bennett, a través de una grabación. “¡Hola a todos! Por favor, ¡denle la bienvenida a Lady Gaga!”, dijo el legendario cantante de 95 años.

Acto seguido, Lady Gaga apareció en el escenario acompañada con una banda de jazz, junto a quienes interpretó la canción que da nombre al disco, “Love for sale” (“Amor en venta”) y “Do I love you” (“Te amo”), mientras detrás, en una pantalla, se iba pasando imágenes de la cantante y Tony Bennett mientras grababan el álbum.

Lamentablemente, Tony Bennett no pudo asistir a la ceremonia debido a su estado de salud, el cual se ha agravado debido al mal de Alzheimer. Así lo informó su hijo, Danny Bennett: “Se decidió que sería adecuado que Lady Gaga actuara sola para representar a ambos. No hay duda de que ofrecerá una actuación impecable de 'Love for Sale', que es el último álbum de Tony”.

Lady Gaga y Tony Bennet, nominados

El dúo conformado por Lady Gaga y Tony Bennet fue nominado a los Grammy 2022 en seis categorías: Grabación del Año, Álbum del Año, Mejor Interpretación de Dúo o Grupo de Pop, Mejor Video, Mejor Álbum de Pop Tradicional y Álbum con Mejor Ingeniería, ganando en las dos últimas.

“Love for sale”, su álbum del año pasado, que aborda desde el jazz más clásico hasta el pop contemporáneo, es el segundo de esta dupla, siendo el primero “Cheek to Cheek” (“Mejilla con mejilla”). Ambos han ganado el Grammy a mejor Álbum de Pop Tradicional.

Sin embargo, el segundo disco ha sido promocionado casi en su totalidad por Lady Gaga, debido al mal de Alzheimer que le diagnosticaron a Tonny Bennet a inicios del 2021.

Para este año, se ha anunciado el lanzamiento del documental “The Lady and the Legend” (“La dama y la leyenda”), que justamente aborda la amistad de ambos artistas, que se llevan casi sesenta años, así como el proceso de grabación de “Love for sale”.

A Lady Gaga también la vimos el domingo 27 de marzo en la ceremonia de los Oscar 2022, cando, acompañada de otra leyenda, Liza Minnelli, presentaron el premio a Mejor Película.

