Karol G y Bad Bunny confirmaron su reinado en la música latina al convertirse en los grandes triunfadores de los Latin American Music Awards 2022 (también conocidos como Latin AMAs 2022), que se celebraron este jueves por la noche de manera excepcional en el recinto deportivo Michelob Ultra Arena de Las Vegas (EE.UU.).

A pesar de ser los protagonistas de la noche, ni la colombiana, que se coronó con el título de artista del año, ni el puertorriqueño se dejaron ver por la ceremonia.

En el reparto de estos premios que se someten a votación popular, Karol G no dejó margen al resto de candidatos. Y es que también se llevó el título de mejor artista femenina, mejor cantante de género urbano, disco del año y mejor disco urbano por "KG0516", además de colaboración del año por "El Makinon", junto a Mariah Angeliq.

“En verdad no me esperaba ganar, así que estoy un poquito sorprendida", aseguró Mariah Angeliq al recoger el trofeo y saludar a su compañera en la distancia.

Por su parte, Bad Bunny ganó el premio al mejor cantante urbano, al mejor tema viral por "AM", a la canción favorita del género tropical por "Volví", a la mejor canción urbana y al sencillo del año para "Dákiti", un premio que recogió Jhay Cortez y que dedicó a al resto de artistas de Puerto Rico.



LATIN AMAS 2022: LISTA COMPLETA DE GANADORES

Artista del año: Karol G.



Nuevo artista del año: María Becerra.



Sencillo del año: "Dákiti", Bad Bunny y Jhay Cortez.



Álbum del año: "KG0516", Karol G.



Artista favorita: Karol G.



Artista favorito: Bad Bunny.



Dúo o grupo favorito: Aventura.



Arista favorito de pop: Selena Gomez.



Álbum favorito de pop: "Déja Vu", CNCO.



Canción favorita de pop: "Pareja del Año", Sebastián Yatra y Myke Towers.



Artista favorito de regional mexicano: Christian Nodal.



Dúo o grupo favorito de regional mexicano: Grupo Firme.



Álbum favorito de regional mexicano: "Ahora", Christian Nodal.



Canción favorita de regional mexicano: "Botella Tras Botella", Gera MX y Christian Nodal.



Arista favorito de género urbano: Karol G.



Álbum favorito de género urbano: "KG0516", Karol G.



Canción favorita de género urbano: "Dákiti", Bad Bunny y Jhay Cortez.



Artista favorito tropical: Romeo Santos.



Álbum favorito tropical: "En Cuarentena", El Gran Combo de Puerto Rico.



Canción favorita tropical: "Volví", Aventura y Bad Bunny.



Artista favorito 'crossover': The Weeknd.



Colaboración del año: "El Makinon", Karol G y Mariah Angeliq.



Canción viral del año: "AM", Nio García, J Balvin y Bad Bunny.



Gira del año: Enrique Iglesias y Ricky Martin.



Vídeo favorito: "Girl From Rio", Anitta.



Artista social favorito: Pabllo Vittar.



Premio leyenda: Lupita D´Alessio.



Evolución extraordinaria: Christian Nodal.

(Con información de EFE).



