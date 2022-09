Raphael será reconocido en los premios Billboard Latinos 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Cebollada

El cantante español Raphael será galardonado con el premio Billboard Trayectoria Artística y cantará durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 —también conocidos como los Billboard Latinos—, que se celebrará en Miami (Estados Unidos) el próximo 29 de septiembre.

La organización Billboard y el canal hispano Telemundo, que transmitirá la gala en vivo, anunciaron este jueves que "Raphael será honrado por su excepcional trayectoria profesional y sus contribuciones artísticas y personales que han influenciado el desarrollo de la música latina a nivel mundial".

Con una carrera artística de más de 60 años durante la cual ha grabado más de 60 discos y vendido más de 70 millones de copias, Raphael es un pionero de la balada romántica en español que, con su voz y su estilo interpretativo singular, trascendió fronteras culturales y geográficas.

Su nombre se agregará a los de Andrea Bocelli, Armando Manzanero, Carlos Santana, Conjunto Primavera, Emmanuel, Flaco Jiménez, Intocable, Jorge Pinos, José José, Juan Luis Guerra, Los Lobos, Los Temerarios, Maná, Marco Antonio Solís, Miguel Bosé, Paquita la del Barrio, Ricardo Arjona y Roberto Carlos, que recibieron antes el Premio Trayectoria Artística de Billboard.

Raphael, una superestrella con 60 años de carrera

Nacido en Linares (España) en 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido como Raphael, fue llevado por su familia a Madrid y a los cuatro años ya formaba parte del coro de la Escolanía de la Iglesia de San Antonio.

A los nueve años ganó su primer premio internacional a la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo (Austria), pero el inicio de su carrera profesional no llegó hasta 1962.

Ganador de varios premios, incluido el primero, en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm (España), participó durante dos años consecutivos en el Festival de Eurovisión como representante de España y protagonizó varias películas.

El cantante español ha conquistado públicos de los más importantes escenarios del mundo como el Madison Square Garden, Radio City Music Hall y Carnegie Hall de Nueva York, L'Olympia de París, el Palladium de Londres y el Bellas Artes de México, y una innumerable lista de recintos por toda América, Asia, Australia y Europa.

Cuenta con 335 Discos de Oro y 50 Discos de Platino, así como un Disco de Uranio por vender más de cincuenta millones de copias, galardón que, además de él, solo han recibido Queen, AC/DC y Michael Jackson.

'Yo soy aquel', 'En carne viva' y 'Mi gran noche' son algunos de los grandes éxitos de Raphael que acumulan ventas y streamings millonarios.

De gira por el mundo

En la actualidad celebra sus 60 años de trayectoria recorriendo el mundo con la gira 'Raphael 6.0', el mismo título de su último disco.

A finales de año presentará un nuevo álbum, escrito y producido por Pablo López.

La gala de los premios Billboard Latinos se realizará el 29 de septiembre en el Watsco Center de Miami y será transmitida en vivo por Telemundo, además de simultáneamente por el canal de cable hispano de entretenimiento Universo, el servicio de streaming Peacock y la aplicación de Telemundo.

También se podrá ver en Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

Del 26 de septiembre al 1 de octubre tendrá lugar en Miami la Semana de la Música Latina de Billboard, con presentaciones exclusivas, conversaciones, talleres, eventos y experiencias exclusivas para fans.

Este año el artista con más nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina es el puertorriqueño Bad Bunny, con 23.

Le siguen la cantante colombiana Karol G, con 15; el reguetonero puertorriqueño Farruko, con 11; el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 10, y el grupo musical de bachata dominicano-estadounidense Aventura, con 7.

(Con información de EFE).

