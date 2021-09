Lil Nas X da la bienvenida a la maternidad en la promoción de su nuevo disco "Montero". | Fuente: Instagram/@lilnasx

Tan original como siempre, Lil Nas X anuncia su primer álbum de estudio con fotografías de su “embarazo”. Desde su cuenta oficial de Instagram, el rapero compartió –al mismo estilo de dar la bienvenida a la maternidad– la fecha de lanzamiento de “Montero”, su primer disco después de iniciar su carrera musical en el 2018.

Con imágenes de su “próximo bebé”, el cantante de 22 años confirmó que “Montero” llegará el próximo 17 de septiembre a todas las plataformas digitales. “¡Sorpresa! No puedo creer que finalmente estoy anunciado esto. Mi pequeña panza de alegría ‘Montero’ llegará el 17 de septiembre del 2021”, escribió en la leyenda de la publicación.

Lil Nas X, ícono de la generación Z, se caracteriza por ser muy frontal en la comunicación hacia sus seguidores. No teme hablar sobre las temáticas LGTB, el ser afroamericano o, incluso, bromear acerca de los problemas legales que tiene con la compañía Nike desde que lanzó a la venta unas zapatillas intervenidas artísticamente al estilo de su canción “Montero”. Las llamó “zapatos de Satán”.

¿Cómo se hizo famoso Lil Nas X?

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial, especialmente en su país, gracias al éxito en 2019 de su tema "Old Town Road" junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de EE.UU. al superar a "Despacito" con 19 semanas en lo más alto.

Ese mismo año, durante la conmemoración del Orgullo LGTB, reveló ser homosexual. Es así que, su orientación sexual, su lenguaje juvenil y la cercanía que mantiene con sus fans por medio de plataformas como TikTok e Instagram le ha permitido ser uno de los artistas más famosos de su generación.

En marzo del 2021, Lil Nas X publicó su sencillo “Montero (Call Me by Your Name)”, cuyo videoclip solo se grabó con él interpretando diferentes personajes por las dificultades de filmar en la pandemia de COVID-19.





