El festival del Lollapalooza tendrá lugar en el hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, Argentina. Ante el inicio de este evento fueron varios los artistas confirmados para ser parte de la séptima edición en Argentina, sin embargo, muchos de esas celebridades cancelaron su participación del reconocido evento.

Aunque hubo cancelaciones de varios artistas, los organizadores de este evento no dejaron el espacio vacío, en cambio, buscaron a otros artistas que actuarán en los diferentes escenarios del Lollapalooza.







¿Quiénes fueron los artistas que cancelaron su participación?

Muchos de los artistas que cancelaron su participación tuvieron un motivo mayor, como es el caso de Gizzard & the Lizard Wizard y Jane 's Addiction, quienes se habría contagio con el virus del COVID-19, es por ello, que no podían presentarse.

“Debido a circunstancias imprevistas, ajenas a la producción y relacionadas al COVID-19, no darán sus shows en Latinoamérica. Sin embargo, estamos felices de confirmar su participación en la edición Lollapalooza Argentina 2023″.

También no contarán con la participación del famoso C.Tangana, por motivos de producción, ya que sus implementos para su espectáculo no llegarán a tiempo:

“C. Tangana se ve obligado a cancelar su presentación y se disculpa ante todos sus fans y lamenta mucho no poder brindar su show, y tanto la oficina del artista como DF Entertainment esperan muy pronto anunciar su próxima presentación en Argentina”.

¿Quiénes fueron los artistas que confirmaron su participación?

Los artistas que confirmaron su presencia en este festival fueron Two Feet, Brandi Cyrus, Alesso, Justin Quiles, Alexis on fire, Alessia Cara, Remi Wolf, The Wombats, Channel Tres y Marky Ramone.





