Más de 50 artistas en vivo: Cinco grandes festivales de música en Sudamérica este 2023

¡La música llega en marzo a Sudamérica! Cinco países se preparan para dar inicio a grandes festivales y recibir a los artistas del momento que prometen traer lo mejor de su repertorio y hacer vibrar a los miles de asistentes.

Si hay algo en común entre estos festivales, además de recibir a fanáticos de países vecinos, son sus artistas estelares. Este año figuran: Billie Eilish, Lil Nas X, Tame Impala, Rosalía, Twenty One Pilots, The 1975 y Armin Van Buuren. El rapero Drake formará parte de cuatro de los cinco festivales (no está en el line up del Asunciónico).

¿Cuáles son los festivales?

- Lollapalooza Argentina: del 17 al 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires

- Lollapalooza Chile: del 17 al 19 de marzo en el Parque Cerrillos

- Lollapalooza Brasil: del 24 al 26 de marzo en Sao Paulo.

- Asunciónico de Paraguay: del 21 y 22 de marzo en el Parque Olímpico de Asunción.

- Festival Estéreo Picnic en Colombia: del 23 al 26 de marzo en el Campo Golf Briceño en Bogotá.

