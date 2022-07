Fernando Daniel Morillo Rivas​, conocido artísticamente como Micro TDH, es un rapero, cantante y compositor venezolano de rap, trap y dancehall Reggaeton. | Fuente: Difusión

Fernando Morillo Rivas, el cantante venezolano conocido en la industria como Micro TDH, llega a Perú este 16 de julio como parte de su gira mundial “9 World Tour”. Siendo rapero y trapero nacido en Mérida, elevó su carrera en su país natal hasta convertirse en uno de los artistas más destacados de la escena musical latina.

Tras su éxito en diferentes países, su tour lo trae por primera y hace referencia a su exitosa último disco llamado “NUEVE” y se llama así por los nueve años de trayectoria que tiene hasta el momento.

En conversación con RPP Noticias, Micro TDH cuenta cómo se prepara para su concierto en Perú en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y su esperanza de poder hacer música con raperos peruanos como Sloowtrack o Jaze.

Micro TDH da detalles de lo que se verá en su show en Perú este 16 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. | Fuente: RPP Noticias

Micro TDH y la razón por la que Perú forma parte de su gira

Si bien muchos de sus fanáticos reconocen a Micro TDH con su éxito ‘Te vi’ junto a Piso 21, sus seguidores peruanos ya habían escuchado su música y se quedaron impresionados con ‘Cafoné’ y ‘Bésame sin sentir’.

Esto no era del conocimiento del venezolano por lo que su compatriota, el músico Neutro Shorty, quien ha venido muchas veces a Perú, le contó del boom que es en nuestro país: “Mi hermano paraba viajando a Perú y me decía que ahí me escuchan mucho. Me dio intriga de saber cómo sería un concierto mío por allá”, comentó.

“Desde que nos enteramos de eso, hubo mucha expectativa. Esperamos el momento adecuado y vamos a hacerlo en un lugar bonito como es el Parque de la Exposición y estoy intrigado por la energía de la gente como por la energía del lugar”, agregó Micro TDH, quien no solo quiere conocer Lima sino Machu Picchu: “¡Quiero ir ya!”, dijo entre risas.

Además, a propósito de su concierto en Perú este 16 de julio, el músico está interesado en el talento nacional. Raperos como Sloowtrack y Jaze están en su radar y espera que pronto pueda conocerlos para hacer música juntos.

“Perú tiene muchos géneros musicales y no me da miedo explorar. Me gusta hacer cosas nuevas, retarme, salir de mi zona de confort. Si me dicen para hacer algo mañana, lo hacemos. Para eso es la música”, comentó.

“NUEVE”, el disco más importante de su carrera

Micro TDH nunca había tenido un tour oficial ni había hecho un disco tan personal como lo es “NUEVE”. Su carrera recién se activó en el 2021 e inició su gira por Estados Unidos y era la primera vez que salía de Venezuela para hacer algo grande.

En sus comienzos, Fernando Morillo Rivas -su nombre real- viajó como mochilero a Ecuador y Colombia donde hizo un sinfín de conciertos. Gracias a ello, comenzó a trabajar con la productora Big Ligas y comenzaron a planear sus shows para muchos países, pero la pandemia le puso un stop.

“Esperamos dos años y ahora es nuestro momento. Dios me hizo esperar el momento adecuado, tengo un show completo, un repertorio más extenso, más experiencia, así que le brindaré a la gente una mejor presentación”, aseguró. Micro TDH.

Esta pausa hizo que fluyera más musicalmente y también le llegó oportunidades como hacer la versión en español de ‘Jerusalema’ junto a Greeicy. Luego ‘Ámate’, canción que considera una de las más importantes.

“Muchos se tatuaron ‘Ámate’ y quiere decir que estoy generando impacto no solo en la música, sino en su vida personal. Agarré mi experiencia y lo convertí en un consejo. Me mudé a los Estados Unidos sin dinero, sin amigos, sin carro, sin casa, sin nada, pero ahora mi trabajo está rindiendo frutos. Hasta lo malo hay que agradecer, de eso se aprende. Se crece más de las cosas malas que de las buenas. Me queda mucho camino por recorrer”, dijo el artista.

Bien como lo dice Micro TDH, esos frutos se están viendo reflejados en la cantidad de países que visitará con su gira incluyendo Perú y no puede esperar a pisar por primera vez nuestro país: “Estamos preparando algo super chévere”, sostuvo.

